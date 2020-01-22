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Взять на заметку: Белла Хадид демонстрирует стройную фигуру в самых модных джинсах весны

Lite » Мода 22.01.2020 - 19:33
Взять на заметку: Белла Хадид демонстрирует стройную фигуру в самых модных джинсах весны
Белла Хадид (фото: instagram.com/lanvinofficial)

Модель транслирует последние тренды

Белла Хадид сейчас нарасхват – 23-летняя модель активно участвует в парижской Неделе мужской и высокой моды. Девушка уже успела пройтись по подиуму Jacquemus, Berluti, Lanvin, Alexandre Vauthier и других брендов. Что не удивительно: ее универсальная внешность отлично подходит как под строгие мужские костюмы, так и под утонченные женственные платья. Тренды с подиума Белла с удовольствием переносит в обычную жизнь. Так, она уже давно заслужила статус иконы стиля, умело компонуя вещи из последних коллекций и вдохновляя миллионы фолловеров на модные эксперименты.

Взять на заметку: Белла Хадид демонстрирует стройную фигуру в самых модных джинсах весныВзять на заметку: Белла Хадид демонстрирует стройную фигуру в самых модных джинсах весныВзять на заметку: Белла Хадид демонстрирует стройную фигуру в самых модных джинсах весныБелла Хадид и Рикардо Тиши (фото: instagram.com/bellahadid)

Несколько часов назад младшая Хадид продемонстрировала необычный образ для будущей весны. Основу его составили стильные джинсы, которые смело можно брать за пример при выборе денима в новом сезоне. Главные отличительные особенности брюк: высокая посадка, прямой крой и широкие отвороты. К слову, стилисты советуют не пренебрегать ремнями – они помогают акцентировать талию при довольно "грубом" силуэте.

В дополнение образа Белла надела черный гольф, а также кожаную курточку прямого кроя – еще один мастхэв грядущей весны. А завершает лук клетчатая шляпка Burberry. Выбор обуви Хадид также неслучаен: квадратный носок, шнуровка и каблук-"щепка" – настоящие "позывные" при выборе ультрамодной обуви.Взять на заметку: Белла Хадид демонстрирует стройную фигуру в самых модных джинсах весныВзять на заметку: Белла Хадид демонстрирует стройную фигуру в самых модных джинсах весныВзять на заметку: Белла Хадид демонстрирует стройную фигуру в самых модных джинсах весны

Белла Хадид демонстрирует тренды нового сезона (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, еще пара трендов, которые уже успела показать юная красотка – обожаемый всеми девушками планеты принт горох, а еще классическое сочетание черного и белого. Также, глядя на выходы Хадид, невольно проникаешься любовью к андрогинным лукам и мужским элементам в гардеробе. Удивительным образом объемные жакеты, брюки, рубашки и галстуки подчеркивают хрупкость и женственность. Из аксессуаров точно стоит обратить внимание на крупные серьги, а также массивные украшения "под золото".

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