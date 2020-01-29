Напівгола Белла Хадід демонструє розкішне тіло в еротичній зйомці

Белла Хадід сьогодні буквально нарозхват. 23-річна модель, яка у минулому році отримала статус найкрасивішої дівчини в світі, не втомлюється зніматися у численних проектах. Причому з часом вони стають все більш провокаційними. Одна з останніх таких зйомок – для Love magazine, видання, відомого своїми відвертими проектами.

Белла любить оголюватися (фото: instagram.com/bellahadid)

У зйомці Белла приміряла багато незвичайних нарядів, які доповнює яскравий зухвалий макіяж. На деяких фото вона красується у вигляді Венери, що вийшла з піни морської, з оголеними грудьми. На інших постала напівголою, зі слідами взуття на обличчі і тілі. Є кадри, де вона приміряла ультрамодні речі, які доповнили екстравагантні аксесуари. Більшість з них демонструють струнке тіло юної моделі та її рпиродную чуттєвість.

Беллі не звикати демонструвати своє тіло (фото: instagram.com/bellahadid)

«Белла Хадід досягла тієї стратосферної позиції в своїй кар'єрі, де вона може робити все, що захоче, чорт візьми... Проте вона не завжди мала упевненістю в собі, якою вона володіє сьогодні. В # LOVE23 вона розповідає про те, як нещодавно використовувала свою платформу, щоб обговорити психічне здоров'я і дістатися до місця, де вона відчуває себе комфортно в своїй шкірі", – написали редактори глянцю в Instagram і запросили купити версію журналу.

«...Я потрапила в таке місце, де я можу бачити себе по-іншому і в більш яскравому світлі. Я знаю, наскільки старанно я працюю, і скільки часу я витратила на те, щоб стати кращою, ким я можу бути в даний момент часу. Щоб мені було легше працювати, і бути впевненою в собі при цьому», – прокомментировлаа модлеь зйомку.

Белла в новій зйомці (фото: instagram.com/bellahadid)

Також молодша Хадід дала відверте інтерв'ю. Дівчина розповіла, що завжди була захоплена фотографією: у віці від дев'яти до сімнадцяти років вона буквально не випускала камеру з рук. «Я фотографувала своїх друзів, будувала декорації, робила своє власне освітлення, зачісувала і робила макіяж. Але макіяж, який я робила, був трохи темніший і смертоносніший, ніж те, що ви бачите зараз, хаха. У мене були дійсно хороші друзі, які мені допомагали, але я просто любила створювати моменти і персонажів. Мені було просто весело», – каже модель.