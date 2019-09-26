Чистая роскошь: Ирина Шейк блистает в чувственной съемке для кампании нижнего белья

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-летняя модель представила новую коллекцию Intimissimi

Ирина Шейк, которая не так давно расставила все точки над и в отношениях с Брэдли Купером, с головой ушла в работу. Так, девушка блистала на показах всех 3-х Недель моды: в Милане, Лондоне и Париже. Также она по-прежнему сотрудничает с множеством брендов. Она является лицом итальянской марки Falconeri. Кампанию, которую снимали в Исландии, она показала около недели назад. "Я так рада поделиться новой коллекцией @falconeriofficial... Какой невероятный опыт – впервые побывать в Исландии", – не сдержала слов восторга Шейк.

Ирина вся в работе (фото: instagram.com/irinashayk)

Еще одно сотрудничество, которое успешно продолжает Ирина – с итальянской маркой Intimissimi. О запуске новой коллекции Шейк тоже отозвалась весьма эмоционально, назвав бренд своей семьей. Она показала несколько фото с промо. Для съемки модель предстала в соблазнительном и роскошном образе. Она примерила белое белье, сверху на которое надела полупрозрачный джемпер. На втором снимке она появилась в черной водолазке с высоким горлом. Завершили лук крупные серьги, сексуальная мокрая укладка с зачесанными назад волосами и чувственный макияж.

Ирина для Intimissimi (фото: instagram.com/irinashayk)

Такие шикарные фото были встречены поклонниками звезды с восторгом. "Королева", "У меня нет слов", "Лучшая", "Прекрасна", "Вау" – эти и другие комментарии такого типа буквально засыпали страницу Ирины.

Ирина радует поклонников горячими кадрами (фото: instagram.com/irinashayk)

К слову, не меньше, чем работе, модель посвящает времени и своей дочери – 2-летней Лее. После каждой поездки Шейк спешит поскорее вернуться Нью-Йорк. Папарацци то и дело застают их с девочкой на совместных прогулках по городу. Напомним, с отцом малышки – голливудским актером Брэдли Купером – они договорились о совместной опеке. Так что половину времени она проводит с Шейк, в половину с ним. К слову, мама актера Глория Кампано просто обожает внучку. Говорят, именно она сделала все возможное, чтобы бывшие возлюбленные достигли мирного урегулирования вопроса.