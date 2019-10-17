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Она совершенна! Ирина Шейк восхитила сеть безупречной фигурой и стройными ногами

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.10.2019 - 19:33
Она совершенна! Ирина Шейк восхитила сеть безупречной фигурой и стройными ногами
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель посетила открытие модного бутика

Ирина Шейк, которая сотрудничает со многими итальянскими брендами, рассказала о еще одной коллаборации. Девушка посетила открытие Falconeri в Нью-Йорке. «Так взволнована открытием магазина @falconeriofficial сегодня вечером в Нью-Йорке. Люблю мою новую толстовку с капюшоном #FalconeriHorizons», – сообщила она на своей странице еще вчера днем. К тослтовке с принтом Большого Яблока она подобрала черные велосипедки, крупные солнцезащитные очки, а также серьги-кольца.

Она совершенна! Ирина Шейк восхитила сеть безупречной фигурой и стройными ногамиИрина Шейк в Нью-Йорке (фото: instagram.com/irinashayk)

Позже Ирина поделилась кадром с самого торжества. Для вечеринки она примерила образ total black. Черная водолазка с короткими рукавами, а также длинная черная юбка с широким поясом на талии и крупной серебристой пряжкой, а еще – соблазнительным высоким разрезом по ноге. Дополнили безупречный лук маленькая сумочка квадратной формы, черные классической формы лодочки, а также серебристая цепочка на шее. Волосы Ирине уложили на прямой пробор, а макияж сделали в нейтральных тонах, но максимально выразительный.

Она совершенна! Ирина Шейк восхитила сеть безупречной фигурой и стройными ногами

Новый образ Ирины Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина опубликовала пару кадров с мероприятия, где выглядит роскошно и соблазнительно. За что получила массу комплиментов и похвал. Поклонники хвалят ее неземную красоту, особенно отмечая безупречные стройные ноги. «Могу я одолжить твои ноги?», «Что за ноги!», «Ох, эти ножки!», «Ирина Ногошейк», «Эти ноги», – пишут они.

Она совершенна! Ирина Шейк восхитила сеть безупречной фигурой и стройными ногами

Ирина Шейк на презентации (фото: instagram.com/irinashayk)

Не умолчали подписчики и о бывшем возлюбленном Шейк – Брэдли Купере, написав, что он слишком «нудный» для такой «дикой кошки». К слову, Ирина между многочисленными рабочими проектами успевает уделять максимум времени дочери от актера. Недавно ее вновь засняли папарацци на прогулке с Леей. Малышка выглядела счастливой и довольной, так что наверняка Ирина и Брэдли остались в хороших отношениях.

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