Напівгола і з червоними губами: Ірина Шейк в образі жінки-вамп блищить в Нью-Йорку

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель відвідала шоу Пет Макграт

Ірина Шейк останнім часом виблискує в образах один іншого краще. Здається, дівчина вирішила довести всьому світу, що після непростого періоду в особистому житті у неї відмінно. Днями вона брала участь у відкритті нового бутика Falconeri. Туди знаменита модель вибрала образ total black, який зробив її загадковою і привабливою. Чорний облягаючий топ і спідниця з високим розрізом підкреслили всі принади фігури 33-річної красуні. Фото викликали справжній ажіотаж у мережі.

Ірина на презентації будинку (фото: instagram.com/irinashayk)

Але на цьому Ірина не зупинилася. Вчора, 17 жовтня, відома візажистка Пет Макграт влаштувала презентацію нової колекції власного косметичного бренду. В лінію увійшли палетки тіней і помади, головна відмітна особливостей яких – блискітки і сяйво, які обожнює королева мейк-апу. Серія буде представлена в Sephora, з якою Шейк також давно співпрацює.

Сексуальні кадри з сториз Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)

На захід Ірина відправилася в компанії ще однієї знаменитої моделі – Ганни Вьялицыної. Нагадаємо, дівчата давно дружать, а нещодавно навіть влаштували дівич-вечір з традиційними національними стравами. Завдяки численним показів і шоу вони здружилися і з визнаною королевою мейк-апу Пет, а тому на її презентації не могли не засвітитися.

Ірина, Анна і Пет (фото: instagram.com/irinashayk)

На івент Ірина одягла червоне шовкове плаття в білизняному стилі з відвертим декольте і високими розрізами на стегнах. Доповнили сексуальний образ вишукане кольє з дорогоцінними каменями, а також яскравий макіяж з червоними губами. Волосся Шейк прибрала в гладку зачіску. Анна з'явилася в більш ніжному луці – жовта міні-сукня з принтом у вигляді ланцюгів і блідо-рожеві губи ідеально підкреслили ніжний образ блондинки. На фото вони зображені з самою Макграт. «Мати показує нам, як це робиться!, – написала Ірина під фото.

Анна та Ірина давно дружать (фото: instagram.com/irinashayk)

Не минуло й кількох годин, як пост зібрав максимум лайків та коментарів. Цікаво, що цей знімок відзначили своїми захопленнями не тільки шанувальники Ірини, але і безліч зірок, включаючи Беллу Хадід.