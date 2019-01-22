Перья, воланы и королевские забавы: показ CHANEL на Неделе высокой моды в Париже (фото)

Рианна ван Ромпей на показе CHANEL (фото: instagram.com/ChanelOfficial)

Модели "парили" по необычному подиуму в элегантных платьях с корсетами низкой посадки и классических костюмах CHANEL

В Париже собрались модницы со всего мира — здесь проходит одно из самых ожидаемых событий fashion-индустрии, а именно — Неделя высокой моды сезона весна-лето 2019/20. Свою коллекцию "от кутюр" уже представил легендарный дом моды CHANEL.

Показ проходил на одной из локаций величественного Большого дворца (Grand Palais) в Париже, который находится недалеко от Елисейских Полей. Что и неудивительно! Показ CHANEL не может проходить в неприметных местах!

Американская модель Кайя Гербер на показе CHANEL (фото: instagram.com/fashiontomax)

Адут Акеч на на показе CHANEL (фото: instagram.com/fashiontomax)

На фоне идеально подстриженных лужаек, у кромки голубого бассейна дефилировали модели в роскошных вечерних платьях и твидовых костюмах — фирменном символе бренда.

Каждый из образов — интересная отсылка к временам правления королевских династий. Только безусловно, в современных вариациях: высокие прически, украшенные драгоценными брошками, платья с низкими корсетами и широкими юбками, воздушные рукава-колокольчики, много перьев, цветочного декора и воланов.

Показ CHANEL на Неделе высокой моды в Париже (фото: instagram.com/fashiontomax)

Итак, на что же обратить внимание?

Пока десятки всемирно известных брендов устроили "революцию в стиле 80-х", предлагая модницам облачаться в пиджаки с остроконечными плечами, CHANEL в свойственной для себя манере предлагает дрогой вариант. Бренд обращает внимание на женственность. Уж если выбирать вещи с акцентом на плечи, то отдайте предпочтение воздушным "фонарикам" или же декору из фатина.

CHANEL на Неделе высокой моды в Париже (фото: instagram.com/fashiontomax)

Воланы, рюши, складки — декоративный тренд 2018 года все еще актуален и в новом сезоне.

Также никуда не уходит "мания" на пайетки, блестки и искусственные бриллианты. Отметим, ранее украинские дизайнера рассказали читательницам LITE, как носить вещи с пайетками и выглядеть идеально.

Показ CHANEL на Неделе высокой моды в Париже (фото: instagram.com/fashiontomax)

Цветовая гамма — в принципе, традиционна для CHANEL. В почете — пастельные оттенки зеленого, розового, желтого, сиреневого. Черно-белые сочетания также в моде… Хотя, эта классика всегда актуальна.

Обратите внимание на обувь. Бренд предлагает оригинальные закрытые босоножки на низком каблуке, при этом с открытой пяткой!

Видео: instagram.com/fashiontomax

Напомним, ранее Christian Dior устроил "парад мечты" под куполом шапито на Неделе высокой моды в Париже.

Также до этого KENZO представил "мистическую" коллекцию FW 2019/20.