Пір'я, волани і королівські забави: показ CHANEL на Тижні високої моди у Парижі (фото)

Ріанна ван Ромпей на показі CHANEL (фото: instagram.com/ChanelOfficial)

Моделі "парили" по незвичайному подіуму в елегантних сукнях з корсетами низької посадки і класичних костюмах CHANEL

У Парижі зібралися модниці з усього світу — тут проходить одна з найочікуваніших подій fashion-індустрії, а саме — Тиждень високої моди сезону весна-літо 2019/20. Свою колекцію "від кутюр" вже представив легендарний будинок моди CHANEL.

Показ проходив на одній з локацій величного Великого палацу (Grand Palais) в Парижі, який знаходиться недалеко від Єлисейських Полів. Що й не дивно! Показ CHANEL не може проходити в непримітних місцях!

Американська модель Кайя Гербер на показі CHANEL (фото: instagram.com/fashiontomax)

Адут Акеч на показі CHANEL (фото: instagram.com/fashiontomax)

На тлі ідеально підстрижених галявин, у кромки блакитного басейну дефілювали моделі в розкішних вечірніх сукнях і твідових костюмах — фірмовий символ бренду.

Кожен з образів — цікава відсилання до часів правління королівських династій. Тільки безумовно, в сучасних варіаціях: високі зачіски, прикрашені дорогоцінними брошками, сукні з низькими корсетами і широкими спідницями, повітряні рукава-дзвіночки, багато пір'я, квіткового декору і воланів.

Показ CHANEL на Тижні високої моди у Парижі (фото: instagram.com/fashiontomax)

Отже, на що ж звернути увагу?

Поки десятки всесвітньо відомих брендів влаштували "революцію в стилі 80-х", пропонуючи модницям одягатися в піджаки з гострими плечима, CHANEL у властивій для себе манері пропонує іншій варіант. Бренд звертає увагу на жіночність. Вже якщо вибирати речі з акцентом на плечі, то віддайте перевагу повітряним "ліхтарикам" або ж декору з фатину.

CHANEL на Тижні високої моди у Парижі (фото: instagram.com/fashiontomax)

Волани, рюші, складки — декоративний тренд 2018 року все ще актуальний і в новому сезоні.

Також нікуди не йде "манія" на паєтки, блискітки і штучні діаманти. Зазначимо, раніше українські дизайнера розповіли читачкам LITE, як носити речі з паєтками і виглядати ідеально.

Показ CHANEL на Тижні високої моди у Парижі (фото: instagram.com/fashiontomax)

Колірна гамма — в принципі, традиційна для CHANEL. В пошані — пастельні відтінки зеленого, рожевого, жовтого, бузкового. Чорно-білі поєднання також в моді... Хоча, ця класика завжди актуальна.

Зверніть увагу на взуття. Бренд пропонує оригінальні закриті босоніжки на низькому каблуці, при цьому з відкритою п'ятою!

Відео: instagram.com/fashiontomax

Нагадаємо, раніше Christian Dior влаштував "парад мрії" під куполом шапіто на Тижні високої моди в Парижі.

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