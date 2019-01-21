Перуанський шаманізм і усевидюще око: KENZO представив "містичну" колекцію FW 2019/20

Нова колекція KENZO FW 2019/20 (фото: instagram.com/kenzo)

Культовому "оку KENZO" також знайшлося місце в новій колекції

На Тижні чоловічої моди в Парижі (15-20 січня) свою "кислотну" колекцію представив також культовий французький бренд Kenzo. При цьому дизайнери бренду представили не тільки новинки чоловічого, а й жіночого гардероба сезону осінь-зима 2019/20.

При створенні нової колекції Kenzo надихнулися культурою Перу і "шаманським містицизмом" високогірної країни.

Нова колекція KENZO FW 2019/20 (фото: instagram.com/fashiontomax)

По колірній гамі колекція вийшла дуже яскравою, контрастною і навіть кислотною: домінували відтінки жовтого, червоного, помаранчевого, бузкового, зеленого.

"Перуанська історія" добре простежується в жіночій колекції Kenzo FW 2019/20. Моделі виходили в хутряних шапках і пальто з довгим ворсом, об'ємних розтягнутих светрах великої в'язки.

Жіноча колекція KENZO FW 2019/20 (фото: instagram.com/fashiontomax)

І все ж у чоловічій колекції Kenzo відгомін культури Анд більш насичений: стьобані халати-пальта, куртки-жакети, теплі в'язані шапки і светри з яскравим геометричним принтом... Образи відсилають нас до вітряного високогір'я, де потрібно захищатися від холоду і суворого клімату.

Чоловіча колекція KENZO FW 2019/20 (фото: instagram.com/fashiontomax)

Безумовно, особливо трепетну увагу дизайнери приділили культовій речі бренду, а саме — сумочки Kenzo.

Чаруюче і містичний "око Kenzo" відмінно вписалося в "Перуанську історію" нової колекції. На сумках з різнокольорової шкіри, декорованих химерним принтом, в'яззю або навіть хутром, "око" наче затягує тебе в шаманські кислотні ритми.

Сумки KENZO колекція FW 2019/20 (фото: instagram.com/fashiontomax)

Нагадаємо, раніше LITE писав, як стартував Тиждень чоловічої моди в Парижі — світові кутюр'є влаштували на подіумі "об'ємний хаос".

Так, музейна класика і переосмислення розкоші простежувалися у чоловічій колекції Hermes FW19/20.

А ось Thom Browne вивів на подіум юнаків у сукнях і спідницях, сміливо поєднавши чоловіче і жіноче в своїй колекції.