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Музейная классика и переосмысление роскоши в мужской коллекции Hermes FW19/20

Lite » Мода 21.01.2019 - 08:31
Музейная классика и переосмысление роскоши в мужской коллекции Hermes FW19/20
Новая коллекция Hermes (фото: instagram.com/ev.digital)

В привычную роскошь и классические формы бренд вдохнул новые идеи

Неделя мужской моды в Париже (15-20 января) также была украшена новой коллекцией от французского дома моды Hermès. Бренд не изменил себе — на подиуме доминировала роскошь и утонченные формы. Только в этот раз дизайнеры бренда решили немного поэкспериментировать с классикой.

Показ новой коллекции Hermès прошел в весьма символичном месте — на территории агентства Mobilier National. Эта структура находится под надзором Министерства культуры Франции, управляет мануфактурой гобеленов. Также агентство отвечает за хранение коллекции исторической мебели и предметов интерьера, которые использовались для украшения министерств, дворцов, замков и посольств Французской Республики.

Hermes

Музейная классика и переосмысление роскоши в мужской коллекции Hermes FW19/20

Яркая кожа — один из ключевых трендов новой коллекции Hermes (фото: instagram.com/hermes)

Необычная локация послужила идеальным фоном для новой коллекции Вероники Нишанян (действующий дизайнер мужской одежды Hermès), в которой кутюрье попыталась придать классике современные формы.  

Под суперэлегантным темно-синим шерстяным пальто с серебряными пуговицами-монетами просматривалась рубашка поло с контрастирующим зеленым галстуком и кожаные укороченные брюки — что нарушило надуманную формальность образа.

Музейная классика и переосмысление роскоши в мужской коллекции Hermes FW19/20

Музейная классика и переосмысление роскоши в мужской коллекции Hermes FW19/20

Классика может быть современной (фото: instagram.com/hermes)

Дизайнер Вероника Нишанян применила этот прием буквально в каждом образе, разбавляя границы классической строгости одного из его элементов "бунтарским" нежеланием подчиняться правилам. Двубортный костюм соседствует с рубашкой поло, поверх элегантного пиджака небрежно наброшен пуховик или спортивная парка, короткие кожаные курточки с дерзким принтом удивительным образом "уживаются" с брюками-стрелками.

Музейная классика и переосмысление роскоши в мужской коллекции Hermes FW19/20

Музейная классика и переосмысление роскоши в мужской коллекции Hermes FW19/20

В выборе верхней одежды сезона осень-зима 2019/20 бренд рекомендует отдать предпочтение коротким кожаным курточкам и дубленкам (фото: instagram.com/hermes)

Выходите за рамки!  Классика осталась в музеях. Не удивительно, что в качестве подиума модели прохаживались по прохладным залам Mobilier National.

Hermès разбавляет нестареющую черно-белую комбинацию яркими вкраплениями желтего, рыжего, красного, голубого и зеленого.

 

Hermès FW19/20 (фото: instagram.com/hermes)

В мужской коллекции сезона осень-зима 2019-2020 доминирует разноцветная кожа: от строгого серого пальто до короткой рыжей курточки. Также обратите внимание, что в следующем сезоне будут актуальны дубленки с геометрическими меховыми вставками.

HERMES - FALL WINTER 2019 / 20 - MEN

Напомним, что в рамках Недели мужской моды в Париже бренд Thom Browne вывел на подиум юношей в платьях и юбках  — такая себе отсылка к "Мэри Поппинс в роли мужчины". 

Также во время открытия Недели мужской моды бренды Valentino, Raf Simons, Heron Preston и Off-White устроили на подиуме "объемный хаос"

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