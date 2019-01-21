Музейная классика и переосмысление роскоши в мужской коллекции Hermes FW19/20

Новая коллекция Hermes (фото: instagram.com/ev.digital)

В привычную роскошь и классические формы бренд вдохнул новые идеи

Неделя мужской моды в Париже (15-20 января) также была украшена новой коллекцией от французского дома моды Hermès. Бренд не изменил себе — на подиуме доминировала роскошь и утонченные формы. Только в этот раз дизайнеры бренда решили немного поэкспериментировать с классикой.

Показ новой коллекции Hermès прошел в весьма символичном месте — на территории агентства Mobilier National. Эта структура находится под надзором Министерства культуры Франции, управляет мануфактурой гобеленов. Также агентство отвечает за хранение коллекции исторической мебели и предметов интерьера, которые использовались для украшения министерств, дворцов, замков и посольств Французской Республики.

Яркая кожа — один из ключевых трендов новой коллекции Hermes (фото: instagram.com/hermes)

Необычная локация послужила идеальным фоном для новой коллекции Вероники Нишанян (действующий дизайнер мужской одежды Hermès), в которой кутюрье попыталась придать классике современные формы.

Под суперэлегантным темно-синим шерстяным пальто с серебряными пуговицами-монетами просматривалась рубашка поло с контрастирующим зеленым галстуком и кожаные укороченные брюки — что нарушило надуманную формальность образа.

Классика может быть современной (фото: instagram.com/hermes)

Дизайнер Вероника Нишанян применила этот прием буквально в каждом образе, разбавляя границы классической строгости одного из его элементов "бунтарским" нежеланием подчиняться правилам. Двубортный костюм соседствует с рубашкой поло, поверх элегантного пиджака небрежно наброшен пуховик или спортивная парка, короткие кожаные курточки с дерзким принтом удивительным образом "уживаются" с брюками-стрелками.

В выборе верхней одежды сезона осень-зима 2019/20 бренд рекомендует отдать предпочтение коротким кожаным курточкам и дубленкам (фото: instagram.com/hermes)

Выходите за рамки! Классика осталась в музеях. Не удивительно, что в качестве подиума модели прохаживались по прохладным залам Mobilier National.

Hermès разбавляет нестареющую черно-белую комбинацию яркими вкраплениями желтего, рыжего, красного, голубого и зеленого.

Hermès FW19/20 (фото: instagram.com/hermes)

В мужской коллекции сезона осень-зима 2019-2020 доминирует разноцветная кожа: от строгого серого пальто до короткой рыжей курточки. Также обратите внимание, что в следующем сезоне будут актуальны дубленки с геометрическими меховыми вставками.

HERMES - FALL WINTER 2019 / 20 - MEN

Напомним, что в рамках Недели мужской моды в Париже бренд Thom Browne вывел на подиум юношей в платьях и юбках — такая себе отсылка к "Мэри Поппинс в роли мужчины".

Также во время открытия Недели мужской моды бренды Valentino, Raf Simons, Heron Preston и Off-White устроили на подиуме "объемный хаос".