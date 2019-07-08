С глубоким декольте и голыми ногами: Ирина Шейк восхитила откровенным образом для известного глянца

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель украсила обложку журнала dsection.

Ирина Шейк обладает яркой необычной внешностью. Благодаря уникальному сочетанию модельных параметров с весьма женственными формами она становится главной героиней многих провокационных съемок. К примеру, новый ролик Moschino, созданный под вдохновением от знаменитого сериала "Династия". А чего стоят ее работы для различных марок купальников и нижнего белья! Это правда – дизайнеры и фотографы, музой которых становится Ирина, стремятся подчеркнуть ее сексуальность и чувственную красоту. И последняя работа Шейк только подтверждает это.

Новый номер издания выполнен без использования пластика (фото: instagram.com/irinashayk, instagram.com/dsectionmagazine)

Девушка поделилась с подписчиками в Instagram очередной обложкой, которую она украсила, в этот раз – журнал dsection. "Мы возвращаемся к истокам... Наряд – Burberry, Рикардо Тиши, для выпуска без пластика @dsectionmagazine". Номер, посвященный возвращению к природе, носит рабочее название "без пластика". Судя по подписи, Ирина стала пятой героиней с обложки. "Наконец, Ирина Шейк в главной роли 5-й из 5-ти обложек первого устойчивого издания #DSECTION. Начиная с сегодняшнего дня, мы сделаем все возможное, чтобы сделать каждый выпуск более устойчивым. Это издание БЕЗ ПЛАСТИКА, напечатано на ПЕРЕРАБОТАННОЙ БУМАГЕ. У нас больше не будет журнала, завернутого в пластик… Мы вернулись к корням", – рассказали о выпуске на странице журнала в Instagram.

Ирина Шейк и Эдем Доссу (фото: instagram.com/edemdl)

Над образом Ирины для обложки работали настоящие профи. Одежда от близкого друга Шейк – Рикардо Тиши, как всегда максимально открыла ее безупречное тело. Девушка позирует в белом мини-платье на тонких бретелях и внушительным декольте, декорированном крупными брошами-нашивками. Дополняют картину высокие сапоги-чулки на каблуках, а также пальто с отделкой из меха. Волосы модели гладко зачесаны, на лице – практически никакого макияжа. Желая подчеркнуть эконаправленность номера, модель посадили напротив густых зеленых веток.

Ирина покоряет все новые карьерные вершины (фото: instagram.com/irinashayk)

Красота, стройность и сексуальность Ирины, как обычно, вызвали шквал восторгов у ее подписчиков. Впрочем, яркая внешность Шейк не оставила равнодушными даже деятелей фешн-индустрии, которые, казалось бы, видели все. Стилист Эдем Доссу (Edem Dossou), который разработал образ модели, опубликовал у себя на странице фото со съемок и написал: "Самая красивая женщина после моей мамы, которую я когда-либо встречал".