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Абсолютно независима: роскошная Ирина Шейк демонстрирует счастье и безупречную фигуру

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.07.2019 - 20:32
Абсолютно независима: роскошная Ирина Шейк демонстрирует счастье и безупречную фигуру
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-летняя модель, похоже, уже отошла от расставания

Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером долгое время не публиковала ничего на своей странице в Instagram. Исключение составляют рабочие кадры и проекты. Но в последнее время в аккаунте звезды стали появляться довольно откровенные кадры личного характера. Совсем недавно она посетила с друзьями ЛГБТ-парад в Нью-Йорке, куда отправилась с друзьями из фешн-индустрии. На мероприятие Ирина оправиалась в довольно откровенном наряде: ультракоротких шортах, футболке с разноцветным флагом и на высоких шпильках. Серию фото она подписала коротко и емко: любовь – это ответ.

Абсолютно независима: роскошная Ирина Шейк демонстрирует счастье и безупречную фигуруИрина Шейк и Рикардо Тиши (фото: instagram.com/irinashayk)

А несколько часов назад на странице девушки появились новые фото в не менее откровенной одежде. Она позирует на фоне воды в мини-шортах и короткой рубашке расцветки американского флага, во всей красе демонстрирующих красоту Ирины: ее стройные ноги, плоский живот и роскошную грудь. Она стоит на бревнах, вскинув руки и соблазнительно прогнувшись. Таким образом Шейк решила поздравить американцев в Днем независимости США, который они отмечают 4 июля.

Абсолютно независима: роскошная Ирина Шейк демонстрирует счастье и безупречную фигуру

Ирина Шейк поздравила американцев с празником (фото: instagram.com/irinashayk)

Стоит отметить, что выглядит Ирина довольной и счастливой.  А к тому же весьма постройневшей. Так что, вполне возможно, расставание в актером пошло ей на пользу. По словам инсайдеров, Брэдли и Ирина не могли найти общий язык в решении многих вопросов. В том числе и светских тусовок. Шейк, которая обожает блистать на различных мероприятиях, и Брэдли, который всегда погружен в себя и свою работу, все меньше времени стали проводить вместе. Такой расклад не устраивал знаменитую красавицу, которая якобы ждала от голливудской звезды решительных действий. Поэтому расставание стало лучшим выходом.

Абсолютно независима: роскошная Ирина Шейк демонстрирует счастье и безупречную фигуруНаряды Ирины стали более откровенными (фото: instagram.com/irinashayk)

Сейчас главная задача знаменитостей – решить вопрос  опеки над 2-летней малышкой Леей, чтобы каждый мог спокойно жить своей жизнью. Ирина, впрочем, также с головой ушла в работу и проекты. Несколько дней назад она представила фрагмент видео для Moschino, где также снялись супермодели Джиджи Хадид и Джоан Смолс.

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