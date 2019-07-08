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З великим декольте і голими ногами: Ірина Шейк захопила відвертим вбранням для відомого глянцю

Lite » Мода 08.07.2019 - 20:27
З великим декольте і голими ногами: Ірина Шейк захопила відвертим вбранням для відомого глянцю
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель прикрасила обкладинку журналу dsection.

Ірина Шейк – володарка яскравої, незвичайної зовнішністі. Завдяки унікальному поєднанню модельних параметрів з дуже жіночними формами вона стає головною героїнею багатьох провокаційних зйомок. Приміром, новий ролик Moschino, створений під натхненням від знаменитого серіалу "Династія". А чого варті її роботи для різних марок купальників і нижньої білизни! Це правда – дизайнери і фотографи, музою яких стає Ірина, прагнуть підкреслити її сексуальність і чуттєву красу. І остання робота Шейк тільки підтверджує це.

З великим декольте і голими ногами: Ірина Шейк захопила відвертим вбранням для відомого глянцюЗ великим декольте і голими ногами: Ірина Шейк захопила відвертим вбранням для відомого глянцюНовий номер видання виконаний без використання пластику (фото: instagram.com/irinashayk, instagram.com/dsectionmagazine)

Дівчина поділилася з фоловерами в Instagram черговою обкладинкою, яку вона прикрасила, на цей раз – журнал dsection. "Ми повертаємося до витоків... Наряд – Burberry, Рікардо Тіші, для випуску без пластику @dsectionmagazine". Номер, присвячений поверненню до природи, має робочу назву "без пластику". Судячи з підпису, Ірина стала п'ятою героїнею обкладинки. "Нарешті, Ірина Шейк в головній ролі пятої з 5-ти обкладинок першого сталого видання #DSECTION. Починаючи з сьогоднішнього дня, ми зробимо все можливе, щоб зробити кожен випуск більш стійким. Це видання БЕЗ ПЛАСТИКУ надруковане на ПЕРЕРОБЛЕНОМУ ПАПЕРІ. У нас більше не буде журналу, загорнутого в пластик... Ми повернулися до коріння", – розповіли про випуск на сторінці журналу в Instagram.

З великим декольте і голими ногами: Ірина Шейк захопила відвертим вбранням для відомого глянцюІрина Шейк і Едем Доссу (фото: instagram.com/edemdl)

Над образом Ірини для обкладинки працювали справжні профі. Одяг від близького друга Шейк – Рікардо Тіші, як завжди максимально відкрив її бездоганне тіло. Дівчина позує в білому міні-платті на тонких бретелях і значним декольте, декорованому великими брошками-нашивками. Доповнюють картину високі чоботи-панчохи на підборах, а також пальто з обробкою з хутра. Волосся моделі гладко зачесане, на обличчі – практично ніякого макіяжу. Бажаючи підкреслити эконаправленность номери, модель посадили навпроти густих зелених гілок.

З великим декольте і голими ногами: Ірина Шейк захопила відвертим вбранням для відомого глянцюІрина підкорює все нові кар'єрні вершини (фото: instagram.com/irinashayk)

Краса, стрункість і сексуальність Ірини, як зазвичай, викликали шквал захоплень у її передплатників. Втім, яскрава зовнішність Шейк не залишила байдужими навіть діячів фешн-індустрії, котрі, здавалося б, бачили все. Стиліст Едем Доссу (Edem Dossou), який розробив образ моделі, опублікував у себе на сторінці фото зі зйомок і написав: "Найкрасивіша жінка після моєї мами, яку я коли-небудь зустрічав".

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