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Осторожно, горячо: Алессандра Амбросио восхищает сеть соблазнительными изгибами в бикини


38-летняя супермодель опубликовала серию горячих фото

Алессандра Амбросио любит лето, солнце и море и с удовольствием это демонстрирует. На ее странице с завидной регулярностью появляются пляжные снимки. Которые, к слову, могут стать источником вдохновения для стильных легких летних образов.

Новый горячий кадр от Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio) 

И вот очередной подарок для почти 10-миллионной армии фанатов. Супермодель опубликовала жаркий снимок: девушка позирует на берегу, соблазнительно прогнувшись в бикини собственного бренда GAL Floripa и демонстрируя безупречную фигуру. Фолловеры не стали тянуть с  восторгами:

  • Удивительна!
  • Русалка
  • О боже, просто идеальна
  • Это очень красиво!
  • О. Мой. Бог
  • Вау!
  • Все еще на вершине вашей игры
  • Удивительный кадр, великолепный, как и вы!
  • Красота
  • Черт, слишком горячо!
  • Настоящее совершенство
  • Пляжная йога стала новым фаворитом
  • Красивые ноги и ступни Алессандры, невероятные
  • Никто еще так красиво не выходил из воды…

А вот выходов на светские мероприятия у экс-"ангела" Victoria's Secret все меньше. Но тем не менее, каждый из них становится настоящим событием. Так, на красной ковровой дорожке 72-го Каннского кинофестиваля она продемонстрировала несколько ослепительных нарядов и заслужила похвалы от массы модных порталов. Также, судя по ее сториз, она вскоре представит новый проект.  

Модель покорила красную дорожку Канн (фото: instagram.com/alessandraambrosio) 

К слову, еще одна любимая тема Алессандры – семейные поездки и дети. Недавно она отдыхала вместе со своим возлюбленным – итальянским бизнесменом Николо Одди. Пара посетила массу живописных мест, которые Алессандра показывала поклонникам в своих многочисленных сториз. А несколько дней назад отправилась с детьми в Голливуд. Звезда поделилась серией фото из парка аттракционов. Взрослые и дети веселились, примеряли забавные наряды и фотографировались.                                                  

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