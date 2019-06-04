Обережно, гаряче: Алессандра Амбросіо захоплює мережу спокусливими вигинами в бікіні

Алессандра Амбросіо любить літо, сонце і море і з задоволенням це демонструє. На її сторінці із завидною регулярністю з'являються пляжні знімки. Які, до речі, можуть стати джерелом натхнення для стильних легких літніх образів.

Новий гарячий кадр від Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

І ось черговий подарунок для майже 10-мільйонної армії фанатів. Супермодель опублікувала жаркий знімок: дівчина позує на березі, спокусливо прогнувшись в бікіні власного бренду GAL Floripa і демонструючи бездоганну фігуру. Фолловери не стали зволікати з захватами:

Дивна!

Русалка

О боже, просто ідеальна

Це дуже красиво!

О. Мій. Бог

Вау!

Все ще на вершині вашої гри

Дивний кадр, прекрасне, як і ви!

Краса

Чорт, занадто гаряче!

Справжнє досконалість

Пляжна йога стала новим фаворитом

Красиві ноги і ступні Алессандри, неймовірні

Ніхто ще так гарно не виходив з води...

А ось виходів на світські заходи у екс-"ангела" Victoria's Secret все менше. Але тим не менше, кожен з них стає справжньою подією. Так, на червоній килимовій доріжці 72-го Каннського кінофестивалю вона продемонструвала кілька сліпучих нарядів і заслужила похвалу від маси модних порталів. Також, судячи з її сториз, вона незабаром представить новий проект.

Модель підкорила червону доріжку Канн (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, ще одна улюблена тема Алессандри – сімейні поїздки і діти. Нещодавно вона відпочивала разом зі своїм коханим – італійським бізнесменом Ніколо Одді. Пара відвідала безліч мальовничих місць, які Алессандра показувала шанувальникам у своїх численних сториз. А кілька днів тому вирушила з дітьми в Голлівуд. Зірка поділилася серією фото з парку атракціонів. Дорослі і діти веселилися, приміряли забавні вбрання і фотографувалися.