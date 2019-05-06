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Два ангела: Алессандра Амбросио умилила экзотическим фото с дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2019 - 12:57
Два ангела: Алессандра Амбросио умилила экзотическим фото с дочкой
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

38-летняя модель веселится с детьми

Алессандра Амбросио относится к числу знаменитостей, которые виртуозно успевают все: строить карьеру, собственный бизнес и при этом уделять время семье и личной жизни. А еще – показывать это все на своей странице в Instagram. Недавно она порадовала поклонников серией фото с пляжа с возлюбленным, дочкой и котом. И сегодня вновь не удержалась, чтобы не показать свою мини-копию – 10-летнюю дочь Аню Луизу.

На фото Алессандра и девочка предстали как всегда в пляжных расслабленных образах. На супермодели надет темный кроп-топ, множество украшений, волосы собраны в высокий пучок и перевязаны платком. Аня Луиза – в белой футболке, кольцах-серьгах и с распущенными волосами. Но главная "деталь" образа обеих красоток весьма экзотическая: хамелеоны, которые сидят у них на головах. Подписано фото коротко и ясно: с помощью символов ящериц.

Два ангела: Алессандра Амбросио умилила экзотическим фото с дочкой

Алессандра Амбросио с дочкой и необычными "друзьями" (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Такое игривое настроение с удовольствием поддержали фолловеры бывшего "ангела" Victoria’s Secret. Буквально за пару часов они засыпали страницу многочисленными лайками и комментариями:

  • "Какие красивые",
  • "Какой невероятно милый дуэт",
  • "Что за красивая девочка!",
  • "Твоя дочь невероятная",
  • "Вы обе такие красотки",
  • "Моя королева",
  • "Семейное настроение",
  • "Ах, это хамелеоны?"

К слову, в сториз знаменитой модели в этот раз попал и сын Ноа, которому на днях исполняется семь лет. Алессандра катается с ним на роликах по побережью, а позже вместе с другими детьми и сестрой они веселятся на пикнике.

Два ангела: Алессандра Амбросио умилила экзотическим фото с дочкой

Алессандра Амбросио на семейном празднике (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Также не забывает Амбросио и о своем бизнесе – девушка регулярно показывает множество образов, составленных с помощью вещей ее бренда GAL Floripa. Нужно отметить, что главный посыл всех купальников, созданных Алессандрой: минимум ткани и максимум сексуальности. Они явно созданы, чтобы демонстрировать женское тело во всей красе.

Так, на одном из последних постов она показала крошечное бикини бледно-розового цвета, украшенное ракушками. Сверху она накинула легкую рубашку с принтом. Еще один солнечный жизнерадостный кадр – с котом – явно был бы не таким красочным, если бы не красный купальник Алессандры и белая блуза с сексуальным полупрозрачным узором, оголяющим спину. Не удивительно, что бренд, созданный всего несколько месяцев назад, уже имеет успех. Какая девушка не хотела бы выглядеть так же сногсшибательно?

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, ранее Алессандра Амбросио растрогала фото с 10-летней дочкой. Тогда поклонники супермодели отметили, что они с дочкой, словно сестры. 

А до этого ранее Амбросио показала редкие кадры с бойфрендом. Тогда пара позировала без детей. В очень уютной атмосфере. 

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