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Горячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры Амбросио

Lite » Мода 29.05.2019 - 20:32
Горячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры Амбросио
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Вдохновляемся стилем 38-летней супермодели

Алессандра Амбросио за свою длительную карьеру модели успела продемонстрировать вещи всех мировых дизайнеров. А еще – перенять у лучших мастеров фешн-индустрии массу полезных навыков и стильных приемов. Свои таланты знаменитая красавица воплощает в собственной марке пляжной одежды GAL Floripa, а также в своем микро-блоге. Здесь любительница пляжных тусовок и фестивалей регулярно выкладывает стильные образы, которые будут незаменимы летом. Вдохновляемся!

Горячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры АмбросиоАлессандра – мастер стильных пляжных луков (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Ставка на белый

Алессандра знает, что этот оттенок идеально гармонирует с ее загорелой кожей, делает образ легким и воздушным… И вообще – в нем не жарко, а выглядит он всегда торжественно и ярко. Поэтому в ее гардеробе масса белых вещей. Можно попробовать разбавить образ одной белой деталью или сделать ставку на total white – в любом случае вы будете в выигрыше. Ищем идеи у Алессандры.

Горячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры АмбросиоГорячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры АмбросиоГорячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры АмбросиоГорячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры АмбросиоБелый – лучший оттенок для жаркого лета (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Сама женственность

Длинные летящие платья, сарафаны и юбки – то, что нужно, когда намечается романтическая встреча, прогулка или просто хочется сделать образ максимально женственным. Тем более такой вариант один из самых популярных этим летом. Алессандра любит обыграть его с помощью необычных аксессуаров, оригинальных причесок и яркого макияжа. Перед такой девушкой точно никто не устоит!Горячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры АмбросиоГорячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры АмбросиоГорячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры Амбросио

Горячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры Амбросио

Длинный сарафан и летящее платье – незаменимая вещь в гардеробе каждой девушки (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Кто любит погорячее 

Дерзкое мини – еще один излюбленный прием сексуальной красотки. Алессандра обожает шорты ультракороткой длины, юбки и комбинезоны. К слову, с помощью таких вещей бывший "ангел" Victoria's Secret и мама двоих детей не только демонстрирует безупречную фигуру, но и вдохновляет почти 10-миллионную армию подписчиков следовать своему примеру. А еще это удобно, а в случае с шортами – практично. К тому же, по словам модели, большую часть времени она проводит на пляже, а значит, лучшего образа и не придумаешь.

Горячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры АмбросиоГорячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры АмбросиоГорячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры АмбросиоГорячая пора: топ-3 безупречных летних образа от Алессандры АмбросиоМини – отличный способ подчеркнуть безупречную фигуру модели (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

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