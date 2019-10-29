Ослепительна! Ким Кардашьян блеснула аппетитными формами в серебристом наряде

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда демонстрирует стильный серебристый наряд

Ким Кардашьян и Канье Уэст не так часто выбираются в свет. Как известно, музыкант и бизнесмен, в отличие от супруги, не большой любитель тусовок и светских выходов. Но если повод намечается важный, то они с удовольствием посещают мероприятие вместе. Как, к примеру, церемония награждения Fashion Group International.

Ким и Канье стали не просто гостями, они вручали награду знаменитому модельеру и своему другу по совместительству – американскому дизайнеру Рику Оуэнсу. Он получил титул CFDA "Лучший дизайнер мужской одежды 2019".

Ким и Канье на светском ивенте (фото: instagram.com/kimkardashian)

Мероприятие состоялось еще 24 октября, но у вечно занятой Кардашьян только сейчас появилось время опубликовать пару снимков с вечера. Для вечера Ким выбрала стильный наряд от Rick Owens – серебристый топ на одно плечо, а также юбка в пол. Они подчеркнули соблазнительные формы Ким и сделали ее однозначно сделали ее одной из самых ярких звезд вечера. Дополнили образ прозрачные босоножки на высоком каблуке, крупные серьги и множество колец на пальцах. Волосы знаменитой красотки были уложены "пляжными волнами", а макияж выполнен в ее фирменном стиле – с четко очерченными скулами и золотистым сиянием хайлайтера.

Ким обожает светскую жизнь (фото: instagram.com/kimkardashian)

Канье пришел на вечер в джинсовом костюме и белых кроссовках. "Свидание в честь нашего друга", – написала Ким под фото в своем микроблоге. В своей речи супруги назвали Рика "главным источником своего вдохновения", ведь они оба принимают участие в разработке одежды и обуви. Также Ким обожает блистать на мероприятиях в нарядах этого бренда.

Поклонники остались в полном восторге от нового образа звезды. За несколько часов фото на странице Ким набрали более 2 миллионов лайков и массу комментариев, где Ким называют "королевой", "звездой" и "всегда первой".