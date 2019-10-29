ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ослепительна! Ким Кардашьян блеснула аппетитными формами в серебристом наряде

Lite » Мода 29.10.2019 - 21:31
Ослепительна! Ким Кардашьян блеснула аппетитными формами в серебристом наряде
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда демонстрирует стильный серебристый наряд

Ким Кардашьян и Канье Уэст не так часто выбираются в свет. Как известно, музыкант и бизнесмен, в отличие от супруги, не большой любитель тусовок и светских выходов. Но если повод намечается важный, то они с удовольствием посещают мероприятие вместе. Как, к примеру, церемония награждения Fashion Group International.

Ким и Канье стали не просто гостями, они вручали награду знаменитому модельеру и своему другу по совместительству – американскому дизайнеру Рику Оуэнсу. Он получил титул CFDA "Лучший дизайнер мужской одежды 2019".

Ослепительна! Ким Кардашьян блеснула аппетитными формами в серебристом нарядеОслепительна! Ким Кардашьян блеснула аппетитными формами в серебристом наряде

Ким и Канье на светском ивенте (фото: instagram.com/kimkardashian)

Мероприятие состоялось еще 24 октября, но у вечно занятой Кардашьян только сейчас появилось время опубликовать пару снимков с вечера. Для вечера Ким выбрала стильный наряд от Rick Owens – серебристый топ на одно плечо, а также юбка в пол. Они подчеркнули соблазнительные формы Ким и сделали ее однозначно сделали ее одной из самых ярких звезд вечера. Дополнили образ прозрачные босоножки на высоком каблуке, крупные серьги и множество колец на пальцах. Волосы знаменитой красотки были уложены "пляжными волнами", а макияж выполнен в ее фирменном стиле – с четко очерченными скулами и золотистым сиянием хайлайтера.

Ослепительна! Ким Кардашьян блеснула аппетитными формами в серебристом нарядеКим обожает светскую жизнь (фото: instagram.com/kimkardashian)

Канье пришел на вечер в джинсовом костюме и белых кроссовках. "Свидание в честь нашего друга", – написала Ким под фото в своем микроблоге. В своей речи супруги назвали Рика "главным источником своего вдохновения", ведь они оба принимают участие в разработке одежды и обуви. Также Ким обожает блистать на мероприятиях в нарядах этого бренда.

Поклонники остались в полном восторге от нового образа звезды. За несколько часов фото на странице Ким набрали более 2 миллионов лайков и массу комментариев, где Ким называют "королевой", "звездой" и "всегда первой".

Кендалл Дженнер блеснула обнаженными ягодицами в образе "ангела" Victoria's Secret От дурнушки до королевы красоты: как менялась внешность сестер Кардашьян до и после пластики
Новости Украины Ким КардашьянКанье Уэст
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь