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В нижнем белье и прозрачной юбке: Ким Кардашьян восхищает соблазнительными формами

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.10.2019 - 20:32
В нижнем белье и прозрачной юбке: Ким Кардашьян восхищает соблазнительными формами
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя звезда вышла в свет в нижнем белье и прозрачной юбке

Ким Кардашьян умеет привлекать внимание, даже когда просто идет по улице. Лучшее доказательство тому – последний образ звезды модных порталов и Instagram. Светская львица примерила новый эффектный наряд. Укороченный топ с длинными рукавами, необычным вырезом и принтом питона, который открыл пресс Ким и подчеркнул ее тонкую талию. Дополнили его длинная полупрозрачная черная юбка, под которую она надела шортики из новой коллекции Skims, а также изысканные босоножки с ремешками.

В нижнем белье и прозрачной юбке: Ким Кардашьян восхищает соблазнительными формамиКим в эффектном образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Волосы знаменитая красотка собрала в гладкий хвост, макияж сделала максимально выразительный, а аксессуары подобрала под стать всему луку – крупные серьги-кольца просто идеально сочетались с остальными деталями.

В нижнем белье и прозрачной юбке: Ким Кардашьян восхищает соблазнительными формами

Ким – главная модель для своей марки (фото: instagram.com/kimkardashian)

В описании Ким добавила «забавный совет» – носить белье с полупрозрачной юбкой, когда в ней не хватает подкладки. Поклонники засыпали Ким комплиментами и «пылающими» эмозди, а также поставили около 2 миллионов лайков.

В нижнем белье и прозрачной юбке: Ким Кардашьян восхищает соблазнительными формамиКим и компания (фото: instagram.com/kimkardashian)

Интересно, что на своем дне рождения Ким также сумела сделать рекламу нижнего белья собственного бренда. Девушка подарила всем гостям модели из новой коллекции, а затем опубликовала совместный снимок, где все присутствующие блистают в вещах ее производства. «Наш групповой чат называется LIFERS! Мы провели мой день рождения в Палм-Спрингс, как же удобно в наших @skims!», – написала она под фото. На первом плане снимка, к слову, красуются сестры Ким: 22-летняя Кайли и 40-летняя Кортни.

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Новости Украины Ким Кардашьян
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