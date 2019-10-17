Еще сексуальнее! Ким Кардашьян засыпала сеть жаркими фото в нижнем белье

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя звезда рекламирует новую линию своего бренда

Ким Кардашьян, которая все последние дни была занята важными семейными вопросами на своей родине, вернулась к рабочему графику. Бренд утягивающего белья 38-летней дивы выпускает новую линию, и Ким ушла с головой в этот процесс. «Я буквально ЖИВУ в этой коллекцией хлопка @skims!», – написала она на своей странице в Instagram, добавив массу живописных кадров.

Ким – лучшая модель для своего бренда (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким позирует в белье белого и молочного цветов, которые отлично подчеркнули золотистый оттенок кожи, а также тонкую талию, пышную грудь и выдающиеся бедра звезды. Как известно, вещи призваны сделать силуэт зрительно более стройным, и нужно отдать им должное – со своей задачей они справляются на все 100%. Ким примерила шорты и топ, лосины и бюстгальтер, а также другие предметы из новой линии. «Комфортно и уютно», – подытожила она. А подписчики также добавили, что это очень «сексуально и соблазнительно». За несколько часов посты звезды насобирали рекордное количество комментариев. Среди поклонников ее жарких кадров оказалось и много знакомых.

Ким и Канье (фото: instagram.com/KimKardashian)

Интересно, что в одном из недавних выпусков шоу о семействе Кардашьян свое мнение по поводу вызывающих нарядов Ким высказался супруг звезды – рэпер Канье Уэст. Как известно, он во многом повлиял на стиль знаменитости, которая стала выбирать сексуальные стильные образы под его руководством.

Ким в палтье от Thierry Mugler (фото: instagram.com/KimKardashian)

Но если поначалу Канье и сам был в восторге от реакции публики на сексуальные луки Кардашьян, то теперь он бы предпочел видеть ее в более скромном виде. Особенно певцу пришелся не по душе образ Ким для Met Gala 2019. Латексное платье с откровенным корсетом, украшенное камнями, имитирующими капли воды, показалось ему чрезмерно открытым. «Корсет – это разновидность нижнего белья, и когда моя жена фотографируется в таком образе, это не может не влиять на меня», – сказал он. На что Ким заявила, что это он и сделал ее такой свободной и раскрепощенной, уверенной в себе женщиной. И становиться другой кому-то в угоду оан пока что не намерена.

Ким защищает свое право на сексуальные кадры (фото: instagram.com/skims)