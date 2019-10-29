Сліпуча! Кім Кардашьян блиснула апетитними формами в сріблястому вбранні

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка демонструє стильний сріблястий наряд

Кім Кардашян і Каньє Уест не так часто вибираються у світ. Як відомо, музикант і бізнесмен, на відміну від подружжя, не великий любитель тусовок і світських виходів. Але якщо привід намічається важливий, то вони із задоволенням відвідують захід разом. Як, приміром, церемонія нагородження Fashion Group International.

Кім і Каньє стали не просто гостями, вони вручали нагороду відомому модельєрові і своєму другові за сумісництвом – американському дизайнерові Ріку Оуенсу. Він отримав титул CFDA "Найкращий дизайнер чоловічого одягу 2019".

Кім і Каньє на світському івенті (фото: instagram.com/kimkardashian)

Захід відбувся 24 жовтня, але у вічно зайнятої Кардашьян тільки зараз з'явився час опублікувати пару знімків з вечора. Для вечора Кім вибрала стильний наряд від Rick Owens – сріблястий топ на одне плече, а також спідниця в підлогу. Вони підкреслили спокусливі форми Кім і зробили її однозначно зробили її однією з найяскравіших зірок вечора. Доповнили образ прозорі босоніжки на високому каблуці, великі сережки і безліч перснів на пальцях. Волосся знаменитої красуні було укладене "пляжними хвилями", а макіяж виконаний в її фірмовому стилі – з чітко окресленими вилицями і золотистим сяйвом освітлення.

Кім обожнює світське життя (фото: instagram.com/kimkardashian)

Каньє прийшов на вечір у джинсовому костюмі та білих кросівках. "Побачення в честь нашого друга", – написала Кім під фото в своєму мікроблозі. У своїй промові подружжя назвали Ріка "головним джерелом свого натхнення", адже вони обидва беруть участь, у розробці одягу і взуття. Також Кім обожнює блищати на заходах в нарядах цього бренду.

Шанувальники залишилися в повному захваті від нового образу зірки. За кілька годин фото на сторінці Кім набрали більше 2 мільйонів лайків і масу коментарів, де Кім називають "королевою", "зіркою" і "завжди першою".