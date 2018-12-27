Оскароносна актриса відсвяткувала Різдво в піжамі від українського бренду

Фото: Брі Ларсон (instagram.com/brielarson)

Зірка показала милий домашній наряд

Знаменита американська актриса, володарка премії "Оскар" Брі Ларсон показала наряд, в якому вона відзначила Різдво. Для домашнього свята зірка вибрала затишну піжаму від українського бренду Sleeper. Знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Комплект небесно-блакитного кольору з різдвяної колекції "12/26" Брі доповнила туфлями і шкарпетками з принтом. Зазначимо, що штани прикрашені пір'ям.

"З Різдвом! Від мене і моїх нових туфель для чечітки", – підписала яскраве фото, на якому вона сидить на підлозі, актриса.

Фото: (instagram.com/brielarson)

Фото: (the-sleeper.com)

Брі Ларсон в наступному році можна буде побачити у фільмах "Капітан Марвел" і "Месники: Фінал".

Нагадаємо, відома співачка Дуа Ліпа вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера. Артистка виступила на святковому концерті в Чикаго в спокусливому міні-плаття бірюзового кольору з колекції Resort 2019 Наталії Зінько.

Відзначимо, що також всесвітньо відома австралійська співачка Кайлі Міноуг вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера. Так, на своє шоу в Дубліні (Ірландія) 50-річна артистка одягла чорний топ бренду Anna October.

Ми також писали про те, що зірка "50 відтінків сірого", американська актриса Дакота Джонсон, відвідала 17-й щорічний Міжнародний кінофестиваль в Марракеші (Марокко). На червоній доріжці Дакота з'явилася в мінімалістичному плаття перлового кольору з весняної колекції українського бренду Bevza, вартістю 670 доларів.

Відео: РБК-Україна