Одяг на батарейках: в Україну прийшов новий тренд

Фото: Куртка з підігрівом (youtube.com/tool-24 Milwaukee)

Спеціальні термоволокна не бояться вологи і сильних морозів

В Україну прийшов новий тренд, який допоможе жителям країни не замерзнути під час морозів, якими так лякають нас синоптики. Про це пише "Сьогодні".

У продажу в українських магазинах, а також на різних сайтах з'явилися вироби, які оснащені спеціальним підігрівом. Такий одяг заряджається від портативного акумулятора і може стати відмінним рішенням для тих, кому доводиться багато часу проводити взимку на вулиці.

Наприклад, мешканка Києва Наталія розповіла, що придбала для прогулянок з дитиною на свіжому повітрі спеціальний жилет з підігрівом.

У ньому містяться спеціальні, схожі на волокна, дроти. Однак в інструкції зазначено, що виріб можна прати в машинці, так як контакту з водою вони не бояться.

Скріншот фото (olx.ua)

Спеціальним тепловолокном оснащують чоловічі та жіночі куртки, а також жилети. Для любителів активного зимового відпочинку з'явилися у продажу навіть лижні костюми. Також можна знайти рукавички з підігрівом, шкарпетки і навіть кімнатні капці.

Скріншот фото (olx.ua)

Крім того, з'явилися спеціальні термопростирадла, які допоможуть заощадити на опаленні. Їх достатньо включити за кілька хвилин до сну, щоб зігріти постіль.

Куртки і жилети коштують від однієї до трьох тисяч гривень. Шкарпетки та рукавички – кілька сотень гривень, а спеціальне простирадло обійдеться у дві тисячі гривень.

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Відео: РБК-Україна