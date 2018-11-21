Дизайнер Катерина Рутман представила "эпический" лукбук весна-лето 2019

Новая коллекция Катерины Рутман (фото: Denis Manokha)

Коллекция отображает в себе удивительную легенду времен древнего Вавилона

Украинская дизайнер Катерина Рутман (бренд KATERINA RUTMAN) презентовала новый лукбук demi couture сезона весна-лето 2019, снятый фотографом Денисом Манохой под арт-дирекшн стилиста Жени Примаченко.

Любовь к истории, миксу эпох вдохновила Катерину Рутман на создание эпической коллекции, посвященной Висячим Садам Семирамиды. Уникальный монумент специально для своей жены Амитис построил вавилонский правитель Навуходоносор II, чтобы они напоминали царице о ее родине. Сады по форме походили на пирамиду, и состояли из четырех ярусов, которые были одновременно выступающими балконами.

Бренд KATERINA RUTMAN вдохновился удивительной историей создания Висячих Садов Семирамиды (фото: Denis Manokha)

Так и в коллекции прослеживается сочетание геометрических силуэтов с невероятными цветочными принтами. Текстуры вдохновлены ассирийским искусством.

Ключевые модели: расшитые пайетками платья в пол, топы и платья на одно плечо, кимоно, костюмы из жаккарда, юбки и пальто с 3D цветочным декором.

KATERINA RUTMAN — SS19 demi couture (фото: Denis Manokha)

Цветовая палитра — комбинация травянисто-зеленого, чистого белого, молочного, джеральдин в сочетании с амарантом, а также оттенка сирени, розового, небесно-голубого и яркого красного.

Аксессуары: перчатки с 3D цветами, а также украшения для волос и маски, созданные в коллаборации с брендом VESNA.

KATERINA RUTMAN — SS19 demi couture (фото: Denis Manokha)

Напомним, ранее Мисс Украина-Вселенная 2014 Анна Андрес сыграла роль космической Офелии в съемке дизайнера Катерины Рутман. Тогда источником вдохновения был космос, планеты и звезды.

Также отметим, недавно украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что носить зимой девушкам plus size.

Кроме того, ранее LITE писал, что Королева Иордании носит вещи украинского бренда.

Видео: РБК-Украина