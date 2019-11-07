Обворожительна: Меган Маркл в стильном пальто и необычной шляпке показала идеальный образ

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцоги Сассекские почтили память ветеранов

Королевская семья сегодня, 7 ноября, побила рекорд стильных выходов в свет. Не успели все обсудить образ Кейт Миддлтон, который она подобрала на открытие благотворительной организации National Emergencies Trus, как инфоповод подали герцоги Сассексские. 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри отправились в Вестминстерское аббатство, чтобы почтить память погибших воинов. Как сообщается на странице супругов в Instagram, супруги присоединились к сотням ветеранов и их семьям, чтобы почтить и вспомнить тех, кто отдал жизнь на службе своей родине.

Герцоги Сассексские (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл и принц Гарри установили Крест памяти, отдавая таким образом дань уважения тем, кто служил в Вооруженных силах, а также пообщались с ветеранами и членами семей. К слову, принц Гарри посетил это место уже седьмой раз, ранее он совершал визиты а компании герцога Эдинбургского. А вот Меган Маркл попала на мероприятие впервые и была очень благодарна за возможность присоединиться к своему мужу в этот важный день, а также лично узнать людей, служивших стране.

Меган умеет подобрать стильный образ (фото: instagram.com/sussexroyal)

Для выхода в свет Меган выбрала выразительный женственный образ, который выгодно обыграла с помощью необычных деталей. Она надела темно-синее пальто с тонким черным поясом на талии, крупными накладными карманами и большим отложным воротником. На него герцогиня приколола символическую брошь в виде красного мака. Под пальто было видно черное длинное платье.

Завершали образ высокие черные сапоги на устойчивом каблуке и кожаные перчатки им в тон. Очарования образу придала темно-фиолетовая шляпка с вуалью и необычным декором. Меган выглядела весьма торжественно, но в то же время женственно и стильно. Макияж ей в коричневых тонах, с легким румянцем и золотистым сиянием на скулах. А волосы завили в упругие локоны. Супруг герцогини надел для события традиционную военную парадную форму.