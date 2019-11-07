Чарівна: Меган Маркл в стильному пальто і незвичайному капелюшку показала ідеальний образ

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцоги вшанували пам'ять ветеранів

Королівська сім'я сьогодні, 7 листопада, побила рекорд стильних виходів у світ. Не встигли всі обговорити образ Кейт Міддлтон, який вона підібрала на відкриття благодійної організації National Emergencies Trus, як інфопривід подали герцоги Сассекські. 38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі вирушили в Вестмінстерське абатство, щоб вшанувати пам'ять загиблих воїнів. Як повідомляється на сторінці подружжя в Instagram, подружжя приєдналося до сотень ветеранів і їх сімей, щоб вшанувати і згадати тих, хто віддав життя на службі своїй батьківщині.

Герцоги Сассексские (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл і принц Гаррі встановили Хрест пам'яті, віддаючи таким чином данину поваги тим, хто служив у Збройних силах, а також поспілкувалися з ветеранами та членами сімей. До речі, принц Гаррі відвідав це місце вже сьомий раз, раніше він здійснював візити а компанії герцога Единбурзького. А ось Меган Маркл потрапила на захід вперше і була дуже вдячна за можливість приєднатися до свого чоловіка в цей важливий день, а також особисто пізнати людей, що служили країні.

Меган вміє підібрати стильний образ (фото: instagram.com/sussexroyal)

Для виходу в світ Меган вибрала виразний жіночний образ, який вигідно обіграла з допомогою незвичайних деталей. Вона одягла темно-синє пальто з тонким чорним поясом на талії, великими накладними кишенями і великим відкладним коміром. На нього герцогиня причепила символічну брошку у вигляді червоного маку. Під пальто було видно чорне довге плаття.

Завершували образ високі чорні чоботи на стійкому каблуці і шкіряні рукавички їм в тон. Чарівності образу надав темно-фіолетовий капелюшок з вуаллю і незвичайним декором. Меган виглядала вельми урочисто, але в той же час жіночно і стильно. Макіяж їй в коричневих тонах, з легким рум'янцем і золотистим сяйвом на вилицях. А волосся завили в пружні локони. Чоловік герцогині одягнув для події традиційну парадну військову форму.