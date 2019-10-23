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Королева красных дорожек: Меган Маркл ослепила ярким образом на светском мероприятии в Лондоне

Lite » Мода 23.10.2019 - 11:17
Королева красных дорожек: Меган Маркл ослепила ярким образом на светском мероприятии в Лондоне
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

38-летняя герцогиня блистает на саммите

Меган Маркл порадовала новым выходом в свет. 22 октября в знаменитом лондонском Альберт-Холле состоялась церемония открытия саммита One Young World. Герцогиня Сассекская стала почетной гостьей и участницей мероприятия, присоединившись к активистам и лидерам в решении вопросов глобального характера. Напомним, Меган весной этого года стала вице-президентом благотворительной организации The Queens Commonwealth Trust, которую возглавляет ее муж, принц Гарри.

Королева красных дорожек: Меган Маркл ослепила ярким образом на светском мероприятии в ЛондонеМеган Маркл в ЛОндоне (фото: принтскрин instagram.com/sussexroyal)

Внимание всех присутствующих на саммите к себе приковало роскошное появление Маркл. Кажется, будто Меган на время забыла, что она теперь герцогиня, и вспомнила свое актерское прошлое с его яркими выходами в свет.

Меган блистает на мероприятии в Лондоне (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган появилась на публике в женственном платье фиолетового оттенка от Artizia Babaton стоимостью около 150 долларов. Закрытое, с длинными рукавами, подчеркнутой линией талии и слегка расклешенной юбкой с разрезом, оно зрительно стройнило и доказало, что фигура герцогини уже практически полностью восстановилась после беременности и родов. Дополнили образ замшевые туфли темно-синего оттенка от Manolo Blahnik (около 650 долларов), а также лаконичные украшения. Длинные волосы Маркл были распущены по плечам и уложены роскошными волнами, а макияж выполнен достаточно яркий – со стрелками и голубыми тенями.

Королева красных дорожек: Меган Маркл ослепила ярким образом на светском мероприятии в ЛондонеМеган Маркл и принц Гарри в Африке (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня прошлась по ковровой дорожке, приветствуя присутствующих и просто сияя от счастья. К слову, в скором времени принц Гарри и Меган планируют взять перерыв в активной светской жизни и исполнении королевских обязанностей. Герцоги решили отправиться в 6-недельный отпуск, чтобы восстановить силы после тура в Африку и прочих изматывающих поездок, мероприятий и внимания прессы. Также они хотят насладиться общением с сыном и навестить маму Меган, Дорию.

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Новости Украины Меган Марклпринц Гарри
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