Глаз не отвести! Кейт Миддлтон демонстрирует точеную фигуру в элегантном платье трендового оттенка

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджские занялись новыми вопросами благотворительности

Кейт Миддлтон и принц Уильям сегодня, 7 ноября, совершили очередной выход в свет. Герцоги Кембриджские отправились в церковь St Martin-in-the-Fields на открытие новой благотворительной организации, National Emergencies Trust. Фонд разрабатывался с целью дать возможность всем желающим сделать пожертвования, которые будут пущены на нужды пострадавших от чрезвычайных ситуаций в Англии.

Интересно, что изначально на мероприятии должен был присутствовать только принц Уильям. Но за несколько дней до события Кейт решила присоединиться к супругу, о чем сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Кейт Миддлтон в стильном наряде (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт для нового выхода в свет выбрала платье своего любимого фасона от Emilia Wickstead: приталенное женственное миди, с поясом на талии, свободной юбкой и длинными рукавами, подчеркнуло стройную фигуру 37-летней иконы стиля. Оттенок она также подобрала свой любимый – темно-синий давно является фаворитом Кейт. В этом же сезоне он пользуется особым спросом у дизайнеров всего мира.

Кейт на встрече в Лондоне (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Платье дополнили черные лакированные туфли-лодочки Gianvito Rossi, а также небольшой клатч прямоугольной формы от Aspinal. В качестве украшений она выбрала круглые серьги с драгоценными камнями, а также брошь в виде цветка. Макияж герцогиня предпочла легкий, с подведенными глазами и нежным румянцем. А волосы уложила в объемную укладку, распустив их по плечам. Принц в этот раз выбрал темно-синий костюм, который дополнили голубой галстук, белая рубашка и красный цветок. Смотрелись супруги невероятно стильно и гармонично!

Они встретились с представителями организации, обсуждали дальнейшие планы и фотографировались. Официальная часть также включала в себя общение с людьми, пострадавшими от теракта на Вестминстерском мосту, который состоялся в 2017-м году, а также пожара в здании Grenfell Tower (июнь 2017-го года).