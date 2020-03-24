Модный карантин: секреты онлайн шопинга от стилиста

Во время эпидемии коронавируса и вынужденного карантина походы по любимым магазинам, к сожалению, недоступны. Однако это вовсе не повод отказываться от радующих сердце обновок! Благо в наше время совершенно не проблема приобрести практически что угодно онлайн с доставкой домой. Стилист-имиджмейкер Вика Барва, которая ранее назвала важные мелочи, которые "убивают" ваш стиль, раскрыла на своей странице в Instagram важные секреты онлайн шопинга.

Большая иллюзия, что онлайн-шоппинг помогает экономить, отметила эксперт. Вдумчиво подходить к выбору – да, но никак не экономить. Ведь всемирная паутина открывает перед нами обширные просторы онлайн магазинов, где глаза разбегаются и хочется все и сразу.

Советы стилиста:



Боитесь? Начните с малого. Попробуйте купить то, что не требует попадания в размер, например, аксессуары. Посмотрите, как происходит сам процесс, дальше будет легче заказывать что-то более сложное.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Начинайте практиковаться с магазинов, у которых есть простой способ возврата и обмена.

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Если заказываете из-за границы, то ознакомьтесь с таможенными правилами и размерами пошлин.

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Заведите отдельную карту для онлайн покупок, такую карту тоже можно оформить онлайн, так вы себя дополнительно обезопасите.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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Выбирайте магазины, у которых есть видео про вещь, которую собираетесь купить – это сильно облегчает выбор, так как на видео лучше видно посадку вещи на фигуре, реальный размер, фактуру.

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Внимательно читайте размерную сетку и замеры выбранной позиции, и описание товара.

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Также сильно помогают реальные отзывы от покупателей. Но сильно на них рассчитывать тоже не стоит, часто это субъективная точка зрения.

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Перед началом шоппинга ознакомьтесь с условиями доставки, чтоб не оказалось, что доставка дороже выбранной позиции.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Посредники – хорошие люди, которые за доп. оплату помогут купить товар в магазине, который не доставляет к вам в страну.

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Онлайн шоппинг – это всегда риск. Вы можете получить не тот товар, размер или цвет, получить бракованный товар или прогадать с размером. Но часто все риски покрываются меньшей стоимостью товара в онлайне.

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