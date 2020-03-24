Модний карантин: секрети онлайн шопінгу від стиліста

Під час епідемії коронавіруса і вимушеного карантину походи по улюблених магазинах, на жаль, недоступні. Однак це зовсім не привід відмовлятися від обновок, які радують серце! Благо в наш час зовсім не проблема придбати практично що завгодно онлайн з доставкою додому. Стиліст-іміджмейкер Віка Барва, яка раніше назвала важливі дрібниці, які "вбивають" ваш стиль, розкрила на своїй сторінці в Instagram важливі секрети онлайн шопінгу.

Велика ілюзія, що онлайн-шопінг допомагає економити, зазначила експерт. Вдумливо підходити до вибору – так, але ніяк не економити. Адже всесвітня павутина відкриває перед нами великі простори онлайн магазинів, де очі розбігаються і хочеться все і відразу.

Поради стиліста:



Боїтеся? Почніть з малого. Спробуйте купити те, що не вимагає попадання в розмір, наприклад, аксесуари. Подивіться, як відбувається сам процес, далі буде легше замовляти щось більш складне.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Починайте практикуватися з магазинів, у яких є простий спосіб повернення і обміну.

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Якщо замовляєте з-за кордону, то ознайомтеся з митними правилами та розмірами мит.

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Заведіть окрему карту для онлайн покупок, таку карту можна оформити онлайн, так ви убезпечите себе додатково.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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Вибирайте магазини, у яких є відео про річ, яку збираєтеся придбати – це сильно полегшує вибір, так як на відео краще видно посадку речі на фігурі, реальний розмір, фактуру.

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Уважно читайте розмірну сітку і виміри обраної позиції, та опис товару.

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Також сильно допомагають реальні відгуки від покупців. Але сильно на них розраховувати теж не варто, часто це суб'єктивна точка зору.

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Перед початком шопінгу ознайомтеся з умовами доставки, щоб не виявилося, що доставка дорожче обраної позиції.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Посередники – хороші люди, які за дод. оплату допоможуть купити товар у магазині, який не доставляє до вас в країну.

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Онлайн шопінг – це завжди ризик. Ви можете отримати не той товар, розмір або колір, отримати бракований товар або прогадати з розміром. Але часто всі ризики покриваються меншою вартістю товару в онлайні.

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