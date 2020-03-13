Какие очки будут модны этой весной: топ-5 моделей

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Стилист определила пять популярных моделей нового сезона

С приходом весны у многих девушек начинаются муки выбора: рискнуть и найти новую пару солнцезащитных очков или же проходить очередной сезон в старых, но таких любимых. Кажется, ответ очевиден, ведь у большинства девушек есть стереотип, что очки им не идут и выбирают лишь одну форму на многие годы. Татьяна Туча, основатель академии стилистов по профессиональному подбору очков и головных уборов рассказала, какие оправы будут модны в этом сезоне.

Татьяна Туча

Классика с узкими линзами. Классическая модель очков с зауженными линзами уверенно займет лидерские позиции в гардеробе модниц в этом сезоне. Такие очки могут стать главным акцентом в стильном образе. Обращайте внимание на цветные линзы и роговые оправы – это тренд этого года.

Гранды. Это полная противоположность узким моделям. Owersize вариант с большими линзами и широкой оправой идеально подойдет для пляжного отдыха, ведь надежно защищает от солнечных лучей. Выбирайте этот вариант для стилей casual, нью-лук, спорт-шик и ретро.

Эллипсы. Главное отличие данной модели – продолговатая овальная форма. Такие очки послужат ярким дополнением неформальных образов в стиле спорт-шик. Но помните, что их можно смело комбинировать и с романтичными платьями в цветочный принт.

Круглые в металлической оправе. Можно комбинировать абсолютно со всеми нарядами если линза коричневого или серого цвета, если же цветная это уже спорт-шик или сарафан в пол.

SCI-FI. Ультрамодные модели с футуристическим дизайном добавят ежедневным образам космичности и загадочности. Тонкая оправа, зауженные линзы – все для того, чтобы выделить вашу яркую индивидуальность.