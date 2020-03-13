ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Какие очки будут модны этой весной: топ-5 моделей

Lite » Мода 13.03.2020 - 15:31
Какие очки будут модны этой весной: топ-5 моделей
Иллюстративное фото: unsplash.com/@luiztrix

Стилист определила пять популярных моделей нового сезона

С приходом весны у многих девушек начинаются муки выбора: рискнуть и найти новую пару солнцезащитных очков или же проходить очередной сезон в старых, но таких любимых. Кажется, ответ очевиден, ведь у большинства девушек есть стереотип, что очки им не идут и выбирают лишь одну форму на многие годы. Татьяна Туча, основатель академии стилистов по профессиональному подбору очков и головных уборов рассказала, какие оправы будут модны в этом сезоне.

Какие очки будут модны этой весной: топ-5 моделей

Татьяна Туча

Классика с узкими линзами. Классическая модель очков с зауженными линзами уверенно займет лидерские позиции в гардеробе модниц в этом сезоне. Такие очки могут стать главным акцентом в стильном образе. Обращайте внимание на цветные линзы и роговые оправы – это тренд этого года.

Какие очки будут модны этой весной: топ-5 моделей

Гранды. Это полная противоположность узким моделям. Owersize вариант с большими линзами и широкой оправой идеально подойдет для пляжного отдыха, ведь надежно защищает от солнечных лучей. Выбирайте этот вариант для стилей casual, нью-лук, спорт-шик и ретро.

Какие очки будут модны этой весной: топ-5 моделей

Эллипсы. Главное отличие данной модели – продолговатая овальная форма. Такие очки послужат ярким дополнением неформальных образов в стиле спорт-шик. Но помните, что их можно смело комбинировать и с романтичными платьями в цветочный принт.

Какие очки будут модны этой весной: топ-5 моделей

Круглые в металлической оправе. Можно комбинировать абсолютно со всеми нарядами если линза коричневого или серого цвета, если же цветная это уже спорт-шик или сарафан в пол.

Какие очки будут модны этой весной: топ-5 моделей

SCI-FI. Ультрамодные модели с футуристическим дизайном добавят ежедневным образам космичности и загадочности. Тонкая оправа, зауженные линзы – все для того, чтобы выделить вашу яркую индивидуальность.

Какие очки будут модны этой весной: топ-5 моделей

Как казаться на несколько кг стройнее с помощью одежды: советы стилиста Как быть самой "стильной": вредные советы от модного эксперта
Новости Украины модатренд
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь