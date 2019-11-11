Модная битва: Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в свет в стильных нарядах total black

Кейт Миддлтон и Меган Маркл впервые за долгое время вышли в свет вместе. Обе герцогини вместе с мужьями присоединились к другим членам королевской семьи, чтобы почтить память погибших в военных конфликтах. Поминальный день, который проводится в Великобритании каждое второе воскресенье ноября, посвящен вкладу «военнослужащих и женщин Великобритании и стран Содружества в две мировые войны и последующие конфликты». Он завершает собой ряд поминальных мероприятий торжественным возложением венков (эту миссию взяли на себя принц Чарльз, Уильям и Гарри), а также минутой молчания.

Торжественное возложение венков (фото: instagram.com/sussexroyal)

Женщины королевской семьи наблюдали за действом с балконов Министерства иностранных дел Национальной службы памяти. Так, герцогиня Кембриджская присоединилась к Елизавете II и Герцогине Корнуоллской, а герцогине Сассекской досталось место на другом балконе, рядом графиней Уэссекской Софи, а также супругом принцессы Анны, сэром Тимоти Лоренсом.

Как и подобает случаю, все дамы облачились в траурные наряды. При этом они не упустили возможность продемонстрировать чувство вкуса и изысканные туалеты. Интересно, что Кейт и Меган, несмотря на одинаковый «дресс-код», выглядели совершенно по-разному.

Женщины королевской семьи все облачились в траур (фото: instagram.com/sussexroyal; instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон в этот день примерила пальто, напоминающее деталями военный мундир, закрытое, с маленьким воротничком. Дополнили образ круглая шляпка с вуалью и декором. Завершали образ символичная брошка-цветок, длинные серьги с жемчугом. Макияж герцогине сделали неброский, а волосы брали в высокую прическу с плетением. Лук вышел классическим, в духе королевской семьи.

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal;

А вот Меган Маркл выбрала наряд совершенно в другом ключе, отдав предпочтение трендовым вещам. Черное пальто с отложным воротником и поясом на талии дополнили кружевное платье, а также широкополая шляпка с лентой-бантом посередине и кожаные перчатки. Макияж ей сделали более яркий, а волосы убрали в гладкую прическу. Из украшений на герцогине был только символичная брошь-мак. Выглядели обе свежо и ярко, заслужив массу одобрительных комментариев в прессе.