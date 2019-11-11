Модна битва: Кейт Міддлтон і Меган Маркл вийшли у світ в стильних нарядах total black

Кейт Міддлтон і Меган Маркл вперше за довгий час вийшли в світ разом. Обидві герцогині разом з чоловіками приєдналися до інших членів королівської родини, щоб вшанувати пам'ять загиблих у військових конфліктах. Поминальний день, який проводиться у Великобританії кожну другу неділю листопада, присвячений внеску «військовослужбовців і жінок Великобританії і країн Співдружності в дві світові війни і наступні конфлікти». Він завершує собою ряд поминальних заходів урочистим покладанням вінків (цю місію взяли на себе принц Чарльз, Вільям і Гаррі), а також хвилиною мовчання.

Урочисте покладання вінків (фото: instagram.com/sussexroyal)

Жінки королівської родини спостерігали за дійством з балконів Міністерства закордонних справ Національної служби пам'яті. Так, герцогиня Кембриджська приєдналася до Єлизавети II і Герцогині Корнуольської, а герцогині Сассекскій дісталося місце на іншому балконі, поруч графинею Уессекською Софі, а також чоловіком принцеси Анни, сером Тімоті Лоренсом.

Як і вимагає нагода, всі дами одягалися в жалобні шати. При цьому вони не упустили можливість продемонструвати почуття смаку і вишукані туалети. Цікаво, що Кейт і Меган, незважаючи на однаковий «дрес-код», виглядали зовсім по-різному.

Жінки королівської сім'ї всі вбралися в жалобу (фото: instagram.com/sussexroyal; instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон в цей день приміряла пальто, що нагадує деталями військовий мундир, закрите, з маленьким комірцем. Доповнили образ кругла капелюшок з вуаллю і декором. Завершували образ символічна брошка-квітка, довгі сережки з перлами. Макіяж герцогині зробили непомітний, а волосся брали у високу зачіску з плетінням. Лук вийшов класичним, у дусі королівської сім'ї.

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal;

А ось Меган Маркл обрала вбрання абсолютно в іншому ключі, віддавши перевагу трендовим речам. Чорне пальто з відкладним коміром та поясом на талії доповнили мереживне плаття, а також крислатий капелюшок з стрічкою-бантом посередині та шкіряні рукавички. Макіяж їй зробили більш яскравий, а волосся прибрали в гладку зачіску. З прикрас на герцогині був тільки символічна брошка мак. Виглядали обидві свіжо і яскраво, заслуживши масу схвальних коментарів у пресі.