Всегда в моде: топ-4 вещи, которые будут актуальны даже через несколько лет

Смело приобретайте что-либо из этого списка – эти вещи будут модными еще долго
Мода весьма непредсказуема и капризна, а выглядеть стильно хочется каждый день. И при этом желательно не тратить все свои деньги на одну лишь одежду, которая к следующему сезону выйдет из моды. Не стоит унывать, ведь существуют вещи, которые не потеряют своей актуальности и через несколько лет. Вы сможете смело носить их и не бояться выглядеть глупо и немодно.
Мы собрали для вас топ-4 вещи, которые можно смело добавлять в свой гардероб и быть уверенной, что вы выглядите актуально и стильно.
#1 Кардиган
Последние несколько лет удлиненная кофта на пуговицах или с поясом стабильно держится в списке популярных и модных вещей, при этом они еще и весьма удобные. Кроме того, вас порадует большое разнообразие моделей – есть укороченные кардиганы, вязаные, оверсайз, однотонные и яркой расцветки, так что каждый может подобрать что-то на свой вкус.
Фото: (aglamlifestyle.com)
Если хотите, чтобы вещь прослужила вам много лет, выбирайте модели из шерсти, мохера или кашемира. Кардиган можно комбинировать как с майками и футболками, так и надевать поверх жакета, гольфа или платья.
Фото: (diyorabeta.com)
#2 Белые джинсы
Очередное доказательство того, что мода циклично – после некоторого времени, проведенного в забытье, белые джинсы триумфально вернулись как на мировые подиумы и в коллекции известных дизайнеров, так и в уличную моду.
Фото: (cutypaste.com)
При этом важно найти свой оттенок и форму. Учтите также реалии нашей погоды – в дождливые дни лучше отдать предпочтение классическим темным моделям, зато в сухие вы будете точно в тренде.
Фото: (yandex.kz)
#3 Велосипедки
Еще один почти что вечный тренд, который всегда есть в весенне-летних коллекциях и часто можно заметить на мировых знаменитостях. Черные велосипедки без проблем впишутся практически в любой гардероб, ведь их можно комбинировать как с футболками и майками, так и худи и свитерами. В комплекте с топом в них можно отправиться на спорт или пробежку, а, к примеру, с рубашкой – на прогулку или встречу с друзьями в теплое время года.
Фото: (BACKGRID)
Так, в 2018 году в велосипедках были замечены знаменитые модели Кайли Дженнер и Джиджи Хадид.
Фото: (Team GT)
#4 Поясная сумка
Признавайтесь, у кого была такая в детстве? Последние несколько лет поясные сумки вновь на пике популярности и не собираются сдавать позиции. И неудивительно, ведь это чрезвычайно удобная вещь как в городе, так и на отдыхе на море или на природе, а также в поездках.
Настя Каменских с поясной сумкой (фото: instagram.com/kamenskux)
Кроме того, она может даже заменять ремень. Отметим, что это в полной мере оценили многие украинские звезды – так, с поясной сумкой "засветились" Леся Никитюк, Настя Каменских и Надя Дорофеева.
Леся Никитюк с поясной сумкой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Надя Дорофеева с поясной сумкой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
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