Всегда в моде: топ-4 вещи, которые будут актуальны даже через несколько лет

Иллюстративное фото (unsplash.com/Atikh Bana)

Смело приобретайте что-либо из этого списка – эти вещи будут модными еще долго

Мода весьма непредсказуема и капризна, а выглядеть стильно хочется каждый день. И при этом желательно не тратить все свои деньги на одну лишь одежду, которая к следующему сезону выйдет из моды. Не стоит унывать, ведь существуют вещи, которые не потеряют своей актуальности и через несколько лет. Вы сможете смело носить их и не бояться выглядеть глупо и немодно.

Мы собрали для вас топ-4 вещи, которые можно смело добавлять в свой гардероб и быть уверенной, что вы выглядите актуально и стильно.

#1 Кардиган

Последние несколько лет удлиненная кофта на пуговицах или с поясом стабильно держится в списке популярных и модных вещей, при этом они еще и весьма удобные. Кроме того, вас порадует большое разнообразие моделей – есть укороченные кардиганы, вязаные, оверсайз, однотонные и яркой расцветки, так что каждый может подобрать что-то на свой вкус.

Фото: (aglamlifestyle.com)

Если хотите, чтобы вещь прослужила вам много лет, выбирайте модели из шерсти, мохера или кашемира. Кардиган можно комбинировать как с майками и футболками, так и надевать поверх жакета, гольфа или платья.

Фото: (diyorabeta.com)

#2 Белые джинсы

Очередное доказательство того, что мода циклично – после некоторого времени, проведенного в забытье, белые джинсы триумфально вернулись как на мировые подиумы и в коллекции известных дизайнеров, так и в уличную моду.

Фото: (cutypaste.com)

При этом важно найти свой оттенок и форму. Учтите также реалии нашей погоды – в дождливые дни лучше отдать предпочтение классическим темным моделям, зато в сухие вы будете точно в тренде.

Фото: (yandex.kz)

#3 Велосипедки

Еще один почти что вечный тренд, который всегда есть в весенне-летних коллекциях и часто можно заметить на мировых знаменитостях. Черные велосипедки без проблем впишутся практически в любой гардероб, ведь их можно комбинировать как с футболками и майками, так и худи и свитерами. В комплекте с топом в них можно отправиться на спорт или пробежку, а, к примеру, с рубашкой – на прогулку или встречу с друзьями в теплое время года.

Фото: (BACKGRID)

Так, в 2018 году в велосипедках были замечены знаменитые модели Кайли Дженнер и Джиджи Хадид.

Фото: (Team GT)

#4 Поясная сумка

Признавайтесь, у кого была такая в детстве? Последние несколько лет поясные сумки вновь на пике популярности и не собираются сдавать позиции. И неудивительно, ведь это чрезвычайно удобная вещь как в городе, так и на отдыхе на море или на природе, а также в поездках.

Настя Каменских с поясной сумкой (фото: instagram.com/kamenskux)

Кроме того, она может даже заменять ремень. Отметим, что это в полной мере оценили многие украинские звезды – так, с поясной сумкой "засветились" Леся Никитюк, Настя Каменских и Надя Дорофеева.

Леся Никитюк с поясной сумкой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Надя Дорофеева с поясной сумкой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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