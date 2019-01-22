Завжди в моді: топ-4 речі, які будуть актуальні навіть через кілька років

Ілюстративне фото (unsplash.com/Atikh Bana)

Сміливо купуйте що-небудь з цього списку – ці речі будуть модними ще довго

Мода дуже непередбачувана і примхлива, а виглядати стильно хочеться кожен день. І при цьому бажано не витрачати всі свої гроші на один лише одяг, який до наступного сезону вийде з моди. Не варто сумувати, адже існують речі, які не втратять своєї актуальності і через кілька років. Ви зможете сміливо носити їх і не боятися виглядати нерозумно і немодно.

Ми зібрали для вас топ-4 речі, які можна сміливо додавати в свій гардероб і бути впевненою, що ви виглядаєте актуально і стильно.

#1 Кардиган

Останні кілька років подовжена кофта на гудзиках або з поясом стабільно тримається в списку популярних і модних речей, при цьому вони ще й дуже зручні. Крім того, вас порадує велика різноманітність моделей – є укорочені кардигани, в'язані, оверсайз, однотонні і яскравого забарвлення, так що кожен може підібрати щось на свій смак.

Фото: (aglamlifestyle.com)

Якщо хочете, щоб річ прослужила вам багато років, вибирайте моделі з вовни, мохеру або кашеміру. Кардиган можна комбінувати як з майками і футболками, так і надягати поверх жакета, гольфу або сукні.

Фото: (diyorabeta.com)

#2 Білі джинси

Черговий доказ того, що мода циклічна – після деякого часу, проведеного в забутті, білі джинси тріумфально повернулися на світові подіуми та в колекції відомих дизайнерів, так і у вуличну моду.

Фото: (cutypaste.com)

При цьому важливо знайти свій відтінок і форму. Врахуйте також реалії нашої погоди – в дощові дні краще віддати перевагу класичним темним моделям, зате в сухі ви будете в тренді.

Фото: (yandex.kz)

#3 Велосипедки

Ще один майже вічний тренд, який завжди є у весняно-літніх колекціях і часто можна помітити на світових знаменитостях. Чорні велосипедки без проблем впишуться практично в будь-який гардероб, адже їх можна комбінувати як з футболками і майками, так і худі і светрами. У комплекті з топом в них можна відправитися на спорт або пробіжку, а, приміром, з сорочкою – на прогулянку або зустріч з друзями в теплу пору року.

Фото: (BACKGRID)

Так, в 2018 році в велосипедках були помічені знамениті моделі Кайлі Дженнер і Джіджі Хадід.

Фото: (Team GT)

#4 Поясна сумка

Признавайтесь, у кого була така в дитинстві? Останні кілька років поясні сумки знову на піку популярності і не збираються здавати позиції. І не дивно, адже це надзвичайно зручна річ як в місті, так і на відпочинку на морі або на природі, а також у поїздках.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Крім того, вона може навіть замінювати ремінь. Зазначимо, що це повною мірою оцінили українські зірки – так, з поясною сумкою "засвітилися" Леся Нікітюк, Настя Каменських і Надя Дорофєєва.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

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