Топ-5 beauty-трендов: модный макияж в 2019 году

Фото: Иллюстративное фото (instagram.com/ludmilababakina)

Модницам в этом году будут по душе естественность и увлажненность

Недавно мы писали о том, что американский интернет-сервис Pinterest назвал главные модные тренды 2019 года и мы выбрали десять самых популярных из них. На этот раз Pinterest исследовал бьюти-тренды, обработав миллионы запросов подписчиков, соцсеть опубликовала шорт-лист того, что больше всего интересовало пользователей в сети, а значит будет актуальным на протяжении всего 2019 года, пишет Лиза.

Прическа

Челка до бровей — один из самых явных фаворитов по запросам пользователей. Ее вариации могут быть разные, ровная или рваная, густая или прядями, важно, если вы решитесь попробовать на себе этот тренд — лучше обратитесь к специалисту, чтобы он подобрал форму челки к вашему типу лица.

Фото: (instagram.com/xeniakot_style)

Что касается цвета, то в моде остаются как натуральные оттенки волос, цветные окрашивания и совершенный отказ от применения краски. Если вы хотите экспериментов, то выбирайте лиловые или серебристые оттенки, а если у вас уже есть седые волосы и вы хотите быть в тренде, то вовсе откажитесь от камуфляжа и перестаньте закрашивать естественную седину.

Фото: (instagram.com/olesya.krr)

Глаза

Эффект "мокрых" глаз все еще в тренде, этот глянцевый макияж приковывает все внимание к глазам и выглядит очень оригинально. Для того чтобы выполнить такой макияж необходим "лак" для век, который наносится с помощью специальной техники.

Фото: (instagram.com/ludmilababakina)

Губы

Матовые темные оттенки помад для губ ушли в прошлое, в тренде сейчас натуральность, глянец и эффект влажных губ. В качестве бьюти-средств для губ лучше использовать помады в цвет губ и прозрачные блески. Для вечернего макияжа все же допускаются помады ярких цветов, однако в таком случае, следует помнить о правиле "одного акцента" — если вы сделаете яркими губы, то в макияже глаз используйте минимум средств.

Фото: (instagram.com/muaar.beauty)

Кожа

Сияние и здоровый блеск — вот все, что нужно знать об актуальных тенденциях, которые касаются кожи. Хайлайтеры — наше все, решили модницы и специалисты социальной сети с ними согласны. Напомним, что мы уже писали о способах добиться "божественного" сияния кожи.

Фото: (instagram.com/lillyghalichi)

Ногти

Форма ногтей, которая вошла в моду в прошлом году, продолжит быть актуальной и в этом. Никаких ногтей-лопаток или ногтей-стилетов, в моде миндалевидные ногти. Самую женственную форму ногтя специалисты не советуют перегружать декором, лучше использовать ненавязчивый оттенок лака и один-два ярких акцента.

Фото: (instagram.com/nogotok_club88)

Читайте также о восстанавливающих масках для разных типов кожи. Какое средство лучше использовать для уставшей и обезвоженной кожи.