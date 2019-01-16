Разбор гардероба: как правильно определить потребности в одежде

"Некуда повесить и нечего надеть" — парадокс гардероба многих девушек
Середина зимы — самое время о том, чтобы задуматься над обновлением гардероба на сезон весна-лето. Наверняка вы уже проштудировали модные сайты и журналы, в которых искали, что же будет модным весной и летом 2019 года. Однако, в этот раз мы предлагаем применить "математический" подход, и попробовать прием, который известен всем модным блогерам, но, возможно, еще не известен вам.
Полная ревизия
Начинать составлять новый гардероб логично с ревизии старого - критически присмотритесь к своим вещам. Бывает так, что в шкафу десяток "коктейльних платьев для принцесс", однако, из дома вы выбираетесь редко. Или масса удобной спортивной одежды, а в офис и надеть-то нечего. Что уж говорить об обуви, здесь тоже случаются крайности — либо все для тренажерного зала, либо для королевского приема, а на романтическое свидание с продолжительной прогулкой по парку не найдется пары подходящих туфель.
Фото: (instagram.com/bishkekinfo)
Математический подход
Решить вечный вопрос "Что же надеть?" следует с составления "диаграммы занятости".
Если говорить сухим языком математики, то "диаграмма занятости" — это фактически рассчитанная пропорция проведенного вами времени в разных жизненных сферах. Другими словами — это наглядная картинка, которая помогает оценить реальную необходимость в одежде для различных случаев жизни.
Оценка занятости
Если же в вашем гардеробе преобладают вещи для отдыха, а вы проводите большую часть жизни в офисе - то очевиден перекос вашего гардероба, поэтому иногда бывает нечего надеть. Ну или наоборот, сидишь в декрете, основное время проводишь или дома, или гуляешь в парке с детками,а в гардеробе пылятся красивые офисные блузки и юбки, в которые кроме всего прочего уже не влезаешь.
Вот для таких случаев и необходима оценка вашей занятости, а после этого следующий важный шаг - физический разбор содержимого ваших шкафов с составлением списка недостающих вещей и мониторинг ситуации актуальных трендов.
Фото: (instagram.com/bishkekinfo)
Простой расчет
Составляем простую задачку.
Дано: работающая в офисе полный рабочий день молодая мама.
Ребенок детсадовского возраста, который любит прогулки на свежем воздухе и занимается в спортивной секции.
Муж, который выходные предпочитает проводить вне дома, например, в пабе или гостях у друзей.
Рассчитываем сколько времени расходуется на каждое занятие, не забываем о хобби, домашней одежде и обуви.
Решение:
35% - работа
15% - домашние дела, домашние занятия с ребенком
20% - прогулки с ребенком, его спортивные секции
20% - отдых с семьей вне дома
10% - личное время для встреч с подругами, салонов красоты, хобби и прочее.
Согласно распределению процентов - делайте покупки.
Также есть один секрет, нарядные вещи стоит приобретать только по случаю, а не потому что на наряд большая скидка — велика вероятность "случайно" купленной вещи так никогда и не увидеть свет.
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