Разбор гардероба: как правильно определить потребности в одежде

Фото: Иллюстративное фото (instagram.com/dolcegabbana)

"Некуда повесить и нечего надеть" — парадокс гардероба многих девушек

Середина зимы — самое время о том, чтобы задуматься над обновлением гардероба на сезон весна-лето. Наверняка вы уже проштудировали модные сайты и журналы, в которых искали, что же будет модным весной и летом 2019 года. Однако, в этот раз мы предлагаем применить "математический" подход, и попробовать прием, который известен всем модным блогерам, но, возможно, еще не известен вам.

Полная ревизия

Начинать составлять новый гардероб логично с ревизии старого - критически присмотритесь к своим вещам. Бывает так, что в шкафу десяток "коктейльних платьев для принцесс", однако, из дома вы выбираетесь редко. Или масса удобной спортивной одежды, а в офис и надеть-то нечего. Что уж говорить об обуви, здесь тоже случаются крайности — либо все для тренажерного зала, либо для королевского приема, а на романтическое свидание с продолжительной прогулкой по парку не найдется пары подходящих туфель.

Фото: (instagram.com/bishkekinfo)

Математический подход

Решить вечный вопрос "Что же надеть?" следует с составления "диаграммы занятости".

Если говорить сухим языком математики, то "диаграмма занятости" — это фактически рассчитанная пропорция проведенного вами времени в разных жизненных сферах. Другими словами — это наглядная картинка, которая помогает оценить реальную необходимость в одежде для различных случаев жизни.

Оценка занятости

Если же в вашем гардеробе преобладают вещи для отдыха, а вы проводите большую часть жизни в офисе - то очевиден перекос вашего гардероба, поэтому иногда бывает нечего надеть. Ну или наоборот, сидишь в декрете, основное время проводишь или дома, или гуляешь в парке с детками,а в гардеробе пылятся красивые офисные блузки и юбки, в которые кроме всего прочего уже не влезаешь.

Вот для таких случаев и необходима оценка вашей занятости, а после этого следующий важный шаг - физический разбор содержимого ваших шкафов с составлением списка недостающих вещей и мониторинг ситуации актуальных трендов.

Фото: (instagram.com/bishkekinfo)

Простой расчет

Составляем простую задачку.

Дано: работающая в офисе полный рабочий день молодая мама.

Ребенок детсадовского возраста, который любит прогулки на свежем воздухе и занимается в спортивной секции.

Муж, который выходные предпочитает проводить вне дома, например, в пабе или гостях у друзей.

Рассчитываем сколько времени расходуется на каждое занятие, не забываем о хобби, домашней одежде и обуви.

Решение:

35% - работа

15% - домашние дела, домашние занятия с ребенком

20% - прогулки с ребенком, его спортивные секции

20% - отдых с семьей вне дома

10% - личное время для встреч с подругами, салонов красоты, хобби и прочее.

Согласно распределению процентов - делайте покупки.

Также есть один секрет, нарядные вещи стоит приобретать только по случаю, а не потому что на наряд большая скидка — велика вероятность "случайно" купленной вещи так никогда и не увидеть свет.

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