Miss Europe Continental 2018: сногсшибательные фото первой красавицы

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Первой красавицей Европы стала боснийская модель Арсели дель Конт

Недавно в Неаполе, Италия состоялся финал международного конкурса красоты среди представительниц европейских стран Miss Europe Continental 2018. В прошлом году корону "забрала" Наталья Варченко, которая и награждала победительницу в этом году. В главной номинации "Мисс Европа" победу одержала модель из Боснии Арсели дель Конт, говорится на официальном сайте конкурса.

Фотоснимками с победительницей этого года Наталья Варченко поделилась в своем Instagram.

Фото: (instagram.com/nati.varchenko)

"Мои поздравления новой Miss Europe Continental 2018", — указала она под снимком.

О собственной победе рассказала и сама модель, опубликовав соответствующие снимки в своем Instagram.

Фото: (instagram.com/aracelidelcont)

Напомним, что украинка победила на конкурсе красоты "Миссис Планета 2018". Украину представляла яркая звезда ТВ, харизматичная ведущая, красивая леди, отзывчивая меценатка, волевая женщина, общественный деятель, счастливая жена и любящая мама - Анна Горбань.

Напомним, Мария Хабарова из Запорожья победила на конкурсе красоты в Швеции и стала "Королевой Скандинавии". Девушка смогла завоевать сразу четыре титула - "Missis Intercontinental International World", "Missis Best Fitness Body", "Missis Best Personality", "Missis Queen International of Scandinavien 2018″.

Мы также писали о том, что победившая в конкурсе "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко, которую впоследствии лишили короны, рассказала, почему она указала неправдивую информацию при заполнении анкеты относительно того, что у нее есть четырехлетний ребенок.

Видео: (video.rbc.ua)