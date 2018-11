Miss Europe Continental 2018: надзвичайні фото першої красуні

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Першою красунею Європи стала боснійська модель Арсель дель Конт

Нещодавно в Неаполі, Італія відбувся фінал міжнародного конкурсу краси серед представниць європейських країн Miss Europe Continental 2018. У минулому році корону "забрала" Наталія Варченко, яка і нагороджувала переможницю в цьому році. У головній номінації "Міс Європа" перемогу здобула модель з Боснії Арсель дель Конт, йдеться на офіційному сайті конкурсу.

Фотознімками з переможницею цього року Наталія Варченко поділилася у своєму Instagram.

Фото: (instagram.com/nati.varchenko)

"Мої вітання нової Miss Europe Continental 2018", — зазначила вона під знімком.

Про власну перемогу розповіла і сама модель, опублікувавши відповідні знімки у своєму Instagram.

Фото: (instagram.com/aracelidelcont)

Нагадаємо, що українка перемогла на конкурсі краси "Місіс Планета 2018". Україну представляла яскрава зірка ТБ, харизматична ведуча, красива леді, чуйна меценатка, вольова жінка, громадський діяч, щаслива дружина і любляча мама - Ганна Горбань.

Нагадаємо, Марія Хабарова із Запоріжжя перемогла на конкурсі краси в Швеції і стала "Королевою Скандинавії". Дівчина змогла завоювати відразу чотири титули - "Missis Intercontinental International World", "Missis Best Body Fitness", "Missis Best Personality", "Missis International Queen of Scandinavien 2018".

Ми також писали про те, що перемогла в конкурсі "Міс Україна 2018" Вероніка Дідусенко, яку згодом позбавили корони, розповіла, чому вона вказала неправдиву інформацію при заповненні анкети щодо того, що у неї є чотирирічна дитина.

