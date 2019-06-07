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Милая и домашняя: Ким Кардашьян показала себя без макияжа и укладки

Lite » Мода 07.06.2019 - 19:30
Милая и домашняя: Ким Кардашьян показала себя без макияжа и укладки
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

38-летняя знаменитость готовит новый образ

Ким Кардашьян, любительница необычных образов и королева красных дорожек, вновь привела поклонников в святая святых – свою гардеробную. Несколько часов назад знаменитая красавица опубликовала фото, где позирует в бледно-розового оттенка блузе с длинными широкими рукавами, внушительным вырезом на груди и лентами на талии, а также короткой юбке с оборкой.

Милая и домашняя: Ким Кардашьян показала себя без макияжа и укладкиКим Кардашьян в своей примерочной (фото: instagram.com/kimkardashian)

Никакого макияжа и укладки и разбросанные кругом вещи красноречиво рассказали о процессе примерки и подготовки очередного лука. Что подтвердила Ким и в короткой подписи к фото. Фолловеры, которые обожают любые фото своей звезды, а тем более такие «интимные», буквально взорвались восторженными комментариями.

Милая и домашняя: Ким Кардашьян показала себя без макияжа и укладкиКим и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

  • Мне нравится иногда видеть тебя без макияжа, такой, какая ты есть
  • Все, что ты наденешь, будет идеально
  • Ким без макияжа моя любимая
  • Спасибо, ты выглядишь лучше без мейкапа
  • Королева
  • Лучшая мама в мире
  • Я в восторге от блузы
  • Это действительно ты?
  • Любовь
  • Ты так прекрасна
  • О дааа
  • Восхитительна
  • Милая
  • Твое свежее лицо выглядит невероятно
  • Это тело!
  • Мне нравится твой лук!

Также недавно она поделилась еще одним постом из личного архива. Ким лежит в обнимку с супругом – рэпером Канье Уэстом на диване. Фото вышло уютным и милым, и поклонников невероятно растрогала такая семейная идиллия. Напомним, недавно пара отметила 5-летие брака, в связи с чем Кардашьян выпустила новую линию косметики собственного бренда, посвященную этому торжественному событию и вдохновленную им.   

Милая и домашняя: Ким Кардашьян показала себя без макияжа и укладкиКим Кардашьян обожает стильны образы (фото: instagram.com/kimkardashian)

Не менее восторгов в сети вызывают и многочисленные снимки знаменитости с детьми. Так, одно из них – где позируют сразу три малышки – набрало рекордное количество лайков и комментариев. Обожают поклонники и разнообразные модные выходы старшей дочери Ким, которая наверняка обойдет свою знаменитую маму по популярности.

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