Уровень мимими зашкаливает: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер хвастаются подрастающим поколением

Дочери Ким, Кортни и Кайли (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сестры поделились фото с годовалыми детьми

Ким Кардашьян, которая только недавно выложила в сеть собственное детское фото, не может перестать умилять фолловеров. Несколько часов назад она опубликовала снимок, на коротом запечатлены три малышки знаменитой династии. Собственная дочь Ким – Чикаго, которой в январе исполнился год, дочь Кортни – Тру, отметившая свой первый день рождения отметила в апреле, а также Сторми – дочь Кайли Дженнер родилась в феврале 2018-го. Все три девочки одеты в кремового оттенка наряды и держат в руках похожие игрушки. "A True Chicago Stormi ("Настоящий шторм в Чикаго")", – написала Ким, забавно перекрутив имена девочек. Эти же кадры запостила у себя и Кайли Дженнер, подписав их: "Тройняшки".

Чикаго, Тру и Сторми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Я так влюблен

Я просто не могу, это невозможно мило

Очень-очень мило

Сторми такая красотка

О боже, это нереально мило

Так божественно

Три красавицы

О боже!

Ангелы

Я люблю эту картинку

Сверхмилота

Хорошенькие малышки

Чи... почему ты такая хорошенькая?

Дочь Кайли однозначно красотка

Почему Чикаго красивее, чем я?

Это любовь

Кендалл Дженнер – единственная, кто пока не обзавелся семьей (фото: instagram.com/kendalljenner)

Интересно, что все сестры знаменитого на весь мир семейства уже обзавелись детьми и регулярно постят в Instagram милые фото. Исключение составляет только 23-летняя Кендалл Дженнер. Недавно она пошутила на эту тему, опубликовав семейное фото с многочисленными малышами. А вторая картинка гласит, что девушка защищается от беременности, которая буквально витает в воздухе. Таким образом знаменитая красавица намекнула, что пока не готова к материнству, а намерена сосредоточиться на карьере.

Кендалл Дженнер замуж не спешит (фото: instagram.com/kendalljenner)

К тому же недавно она рассталась со своим парнем – 22-летним баскетболистом НБА Беном Симмонсом. К слову, пара только в феврале объявила о воссоединении. Сама девушка никогда не афишировала личную жизнь, но как-то в одном из последних интервью обмолвилась, что просто не готова к серьезным отношениям и тем более свадьбе.