Мила і домашня: Кім Кардашян показала себе без макіяжу і укладки

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна знаменитість готує новий образ

Кім Кардашьян, любителька незвичайних образів і королева червоних доріжок, знову привела шанувальників у святая святих – свою гардеробну. Кілька годин тому знаменита красуня опублікувала фото, де позує в блідо-рожевого відтінку блузі з довгими широкими рукавами, чималим вирізом на грудях і стрічками на талії, а також короткій спідниці з оборкою.

Кім Кардашьян у своїй примірювальній (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ніякого макіяжу і укладання, а такж речі, розкидані навкруги, красномовно розповіли про процес примірки та підготовки чергового лука. Що підтвердила Кім і в короткому підпису до фото. Фолловери, які обожнюють будь-які фото своєї зірки, а тим більше такі «інтимні», буквально вибухнули захопленими коментарями.

Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

Мені подобається іноді бачити тебе без макіяжу, такою, яка ти є

Все, що ти вдягнеш, буде ідеально

Кім без макіяжу моя улюблена

Спасибі, ти виглядаєш краще без мейкапу

Королева

Найкраща мама в світі

Я в захваті від блузи

Це справді ти?

Любов

Ти так прекрасна

Про тааак

Чудова

Мила

Твоє свіже обличчя виглядає неймовірно

Це тіло!

Мені подобається твій лук!

Також нещодавно вона поділилася ще одним постом з особистого архіву. Кім лежить в обнімку з чоловіком – репером Каньє Вестом на дивані. Фото вийшло затишним і милим, і шанувальників неймовірно зворушила така сімейна ідилія. Нагадаємо, нещодавно пара відзначила 5-річчя шлюбу у зв'язку з чим Кардашьян випустила нову лінію косметики власного бренду, присвячену цій урочистій події і натхненну їм.

Кім Кардашьян обожнює стильні образи (фото: instagram.com/kimkardashian)

Не менше захоплення в мережі викликають і численні знімки знаменитостей з дітьми. Так, одне з них – де позують відразу три дівчинки – набрало рекордну кількість лайків та коментарів. Обожнюють шанувальники і різноманітні модні виходи старшої дочки Кім, яка напевно обійде свою знамениту маму за популярністю.