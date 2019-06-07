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Мила і домашня: Кім Кардашян показала себе без макіяжу і укладки

Lite » Мода 07.06.2019 - 19:30
Мила і домашня: Кім Кардашян показала себе без макіяжу і укладки
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

38-річна знаменитість готує новий образ

Кім Кардашьян, любителька незвичайних образів і королева червоних доріжок, знову привела шанувальників у святая святих – свою гардеробну. Кілька годин тому знаменита красуня опублікувала фото, де позує в блідо-рожевого відтінку блузі з довгими широкими рукавами, чималим вирізом на грудях і стрічками на талії, а також короткій спідниці з оборкою.

Мила і домашня: Кім Кардашян показала себе без макіяжу і укладкиКім Кардашьян у своїй примірювальній (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ніякого макіяжу і укладання, а такж речі, розкидані навкруги, красномовно розповіли про процес примірки та підготовки чергового лука. Що підтвердила Кім і в короткому підпису до фото. Фолловери, які обожнюють будь-які фото своєї зірки, а тим більше такі «інтимні», буквально вибухнули захопленими коментарями.

Мила і домашня: Кім Кардашян показала себе без макіяжу і укладкиКім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

  • Мені подобається іноді бачити тебе без макіяжу, такою, яка ти є
  • Все, що ти вдягнеш, буде ідеально
  • Кім без макіяжу моя улюблена
  • Спасибі, ти виглядаєш краще без мейкапу
  • Королева
  • Найкраща мама в світі
  • Я в захваті від блузи
  • Це справді ти?
  • Любов
  • Ти так прекрасна
  • Про тааак
  • Чудова
  • Мила
  • Твоє свіже обличчя виглядає неймовірно
  • Це тіло!
  • Мені подобається твій лук!

Також нещодавно вона поділилася ще одним постом з особистого архіву. Кім лежить в обнімку з чоловіком – репером Каньє Вестом на дивані. Фото вийшло затишним і милим, і шанувальників неймовірно зворушила така сімейна ідилія. Нагадаємо, нещодавно пара відзначила 5-річчя шлюбу у зв'язку з чим Кардашьян випустила нову лінію косметики власного бренду, присвячену цій урочистій події і натхненну їм.

Мила і домашня: Кім Кардашян показала себе без макіяжу і укладкиКім Кардашьян обожнює стильні образи (фото: instagram.com/kimkardashian)

Не менше захоплення в мережі викликають і численні знімки знаменитостей з дітьми. Так, одне з них – де позують відразу три дівчинки – набрало рекордну кількість лайків та коментарів. Обожнюють шанувальники і різноманітні модні виходи старшої дочки Кім, яка напевно обійде свою знамениту маму за популярністю.

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