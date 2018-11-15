Топ-5 бьюти-средств по уходу зимой от Michelle Andrade

Michelle Andrade (коллаж: LITE/РБК-Украина)

Michelle отмечает: даже зимой следует пользоваться кремом с SPF-фактором

Поздняя осень и зима — настоящее испытание для женской красоты. Под порывами "обжигающего" ветра и холодного снега в особенности страдает кожа лица и рук. А без должного ухода встречайте шелушения, покраснения и микро-трещинки. Чтобы не было обидно и в прямом смысле больно, следует вовремя подготовиться к холодному сезону и подобрать косметические средства, которые помогут сохранить свежесть и здоровый блеск.

Полезными бьюти-секретами с читательницами LITE/РБК-Украина поделилась украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Michelle Andrade. 21-летняя исполнительница рассказала, какие именно средства позволяют ей сохранять молодость и красоту даже в самую холодную пору.

Нежная Michelle Andrade (фото: instagram.com/mishvirmish)

#1 Увлажняющие крема для лица

"Зимой стараюсь увлажнять и питать кожу лица два раза в день — утром и вечером. На все случаи жизни у меня есть универсальный крем от Kiehl’s, он легко наносится, быстро впитывается и отлично увлажняет. А также крем Biologique Recherche с морскими компонентами, который не оставляет жирной пленки на лице", — рассказывает Michelle Andrade.

Рекомендации от LITE:

В холодный период важно соблюдать так называемый зимний режим ухода за более чувствительной кожей лица.

Зимой крем должен быть более питательным и содержать в составе витамины и натуральные масла. Однако многие женщины совершают одну и ту же ошибку — наносят утром, перед тем как выйти на улицу, увлажняющий крем. На холоде вода, которая содержится в креме, мгновенно кристаллизуется, нанося коже микротравмы. Как результат, покраснения и шелушения — на лицо.

Поэтому пользуйтесь увлажняющими средствами на ночь, к примеру, за час до сна. Утром — минимум за полчаса до выхода на улицу — можно ухаживать за кожей лица кремами на масляной основе .

. Обращайте внимание на описание средств, все же многие производители уже давно учли сезонные нюансы. К примеру, увлажняющий крем от Kiehl's Ultra Facial Cream, рекомендуемый Michelle Andrade, как раз предусмотрен для зимнего использования.

#2 Крема с SPF-фактором

"Оказывается, кожу нужно защищать от воздействия солнца не только летом. Я регулярно наношу на лицо легкий крем с SPF 45 как базу под макияж и защитный барьер", — объясняет Michelle Andrade.

Рекомендации от LITE:

Солнцезащитный фактор (SPF) обозначает способность различных косметических средств защищать вашу кожу от вредного влияния солнечного излучения. Как известно, солнечные лучи — причина фотостарения кожи . Величина SPF варьируется в пределах от 2 до 50 единиц и показывает, на сколько можно увеличить безопасное пребывание на солнце.

. Величина SPF варьируется в пределах от 2 до 50 единиц и показывает, на сколько можно увеличить безопасное пребывание на солнце. Michelle права — косметологи советуют пользоваться кремами с SPF-фактором не только летом, но и зимой. Не забывайте, что белый снег, отражающий солнечные лучи, лишь усиливает действие ультрафиолета.

В условиях города, если вы зачастую уходите рано утром на работу и возвращаетесь уже затемно, косметологи рекомендуют пользоваться кремом с SPF 15-20.

Опять-таки крема с SPF следует наносить минимум за 30 минут до выхода на улицу.

На крем с SPF-фактором не нужно наносить какие-либо другие косметические средства: тональные крема и т.д. Так как они попросту разрушат солнцезащитную основу.

Масло для кутикулы всегда есть в косметичке Michelle (фото: instagram.com/mishvirmish)

#3 Масло для кутикулы

"Такой карандашик всегда есть в моей косметичке. Когда есть свободная минутка, втираю масло в кутикулу, оно смягчает кожу и укрепляет ногти", — рекомендует украино-боливийская певица.

Рекомендации от LITE:

Масло для кутикулы — обязательное средство в вашей зимней косметичке! Ведь в холодную пору из-за постоянных температурных перепадов (на улице холодно, в офисе — горячие батареи) и недостаточного увлажнения кожа на наших ручках страдает, а кутикулы становятся грубыми, пересушенными. Как результат, постоянные заусенцы.

Холодной осенью и зимой наносите масло на кутикулы как можно чаще. Обязательно — на ночь. Днем — минимум 2-3 раза. Как говорит Michelle, "когда есть свободная минутка".

Также не забывайте о других средствах ухода за кожей рук: увлажняющие и защитные крема, ванночки с маслами, скрабы и т.д.

#4 Бальзам для губ

"Люблю ощущение увлажненных губ, поэтому ежедневно пользуюсь питательными бальзамами. Зимой они помогают защищать кожу губ от сухости и трещинок. Главный критерий выбора — удобная и гигиеничная упаковка в виде стика или тюбика. Например, EOS, Lucas` Papaw", — советует Michelle Andrade.

Рекомендации от LITE:

Безусловно, бальзам для губ — незаменимый бьюти-продукт зимой. Это просто-таки жизненная необходимость. Забудете один раз нанести, и уже к вечеру получите обветренные, пересохшие губки.

Зимой в вашей косметичке должно быть сразу несколько бальзамов для губ: с натуральными маслами, жирные.

Обратите внимание на восстанавливающие и питательные компоненты. Если летом более важно увлажнение, то зимой — питание и восстановление . Вот почему в бальзаме должны содержаться витамины и масла! Наносите такие бальзамы даже тогда, когда находитесь в помещении.

. Вот почему в бальзаме должны содержаться витамины и масла! Наносите такие бальзамы даже тогда, когда находитесь в помещении. А вот перед выходом на улицу пользуйтесь защитными бальзамами с комплексным воздействием. Тонкая пленка защитит губки от обветривания. В таком бальзаме может содержаться антисептик.

Michelle Andrade (фото: instagram.com/mishvirmish)

#5 Экспресс-блеск для области вокруг глаз

"Экспресс-блеск для области вокруг глаз Benefit Ooh La Lift — маст-хэв в моей косметичке! Это бальзам со светоотражающими частичками, который устраняет с глаз все следы усталости", — подытожила свой топ-5 бьюти-средств на зиму Michelle Andrade.

Рекомендации от LITE:

Да, осень и зима — не самые щадящие сезоны. Мало того, что кожа на лице постоянно испытывает суровые удары ветра и низких температур, так еще и ограниченное количество дневного света приводит к недосыпаниям. Как результат, под глазами появляются синяки и "бледность аристократки". Как раз различные средства для области вокруг глаз позволяют уменьшить или замаскировать негативное влияние окружающей среды.

Экспресс-блеск — одно из таких средств. Бальзам позволяет маскировать и уменьшать "некрасивый эффект" в результате недосыпания или в случае, если вы неважно себя чувствуете. Наносите несколько капель и массажными движениями втирайте в кожу вокруг глаз.

Напомним, ранее врач-косметолог рассказала украинкам, как ухаживать за кожей осенью. Помните, что переход от тепла к холоду — это в любом случае стресс для вашей кожи, поэтому следует прислушаться к рекомендациям экспертов.

Кроме того, дерматологи подчеркивают, что пересушенная кожа — это еще и гарантия появления прыщиков. Поэтому не забывайте о постоянном увлажнении кожи.

Также воспользуйтесь рекомендациями диетолога Светланы Фус, которая озвучила список "продуктов-антидепрессантов" от осенней хандры.

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