Michelle Andrade стала обличчям спільної колекції MUST HAVE і LITKOVSKAYA

Фото: Michelle Andrade (musthave.ua)

Натхненням для роботи послужив стиль парижанок

У листопаді 2018 року українські бренди MUST HAVE і LITKOVSKAYA презентували спільну колекцію. Про це повідомляється на офіційному сайті MUST HAVE.

Обличчям лінійки стала україно-болівійська співачка, актриса і телеведуча, екс-учасниця Танців з зірками Michelle Andrade.

Фото: Michelle Andrade (musthave.ua)

На думку Лілії Літковської, Мішель – "втілення тієї дзвінкості, пластики, грації, але в той же час завзяття і сили, якими ми і хотіли наділити героїню цієї колекції".

Співачка першої приміряла образи з нової колекції – і зробила це саме в Парижі. Зафіксував цей момент фотограф Денис Маноха. Зйомка проходила під час Паризького тижня моди в одному з найбільш знаменитих садів французької столиці – Тюїльрі.

Фото: Michelle Andrade (musthave.ua)

"Мені близькі всі образи з колекції вони жіночні, витончені і красиві, в них я відчула себе справжньою парижанкою. Різні моделі можна комбінувати, створюючи свій стиль для важливих заходів, зйомок, виступів і повсякденних образів", - говорить Андраде.

Зазначимо, що приводом для спільної колаборації бренду MustHave і дизайнера Лілії Літковської стало спільне бачення сучасної моди і стилю, а також бажання створити унікальний жіночий образ, просочений урбан-шиком.

Фото: Michelle Andrade (musthave.ua)

Натхненням для роботи послужив стиль парижанок: в ньому базові повсякденні речі перетворюються у вечірні і навпаки. Так, колекцію склав універсальний і такий, що легко поєднується між собою капсульний гардероб: повсякденні сукні-сорочки, джинси і базова футболка змінюються ошатними сукнями складного еклектичного дизайну.

Фото: Michelle Andrade (musthave.ua)

У колекцію увійшли 11 предметів: повсякденні сукні-сорочки, джинси і проста футболка зміняються блоком з мережива, пліссіровок та принтів.

Нагадаємо, схудла Ріанна знялася топлес для реклами свого білизняного бренду.

Ми також писали про те, що дизайнер Катерина Рутман представила "епічний" лукбук весна-літо 2019.

А також публікували топ-5 бьюти-засобів по догляду взимку від Michelle Andrade.

Відео: РБК-Україна