ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Похудевшая Рианна снялась топлес для рекламы своего бельевого бренда

Lite » Звезды 23.11.2018 - 11:51
Похудевшая Рианна снялась топлес для рекламы своего бельевого бренда
Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

Таким образом певица объявила о скидках на продукцию

Знаменитая певица Рианна ярко сообщила о скидках на продукцию своей бельевой марки Savage x Fenty в честь Черной пятницы. На своей странице в Instagram артистка опубликовала весьма откровенный снимок.

На фото 30-летняя РиРи позирует топлес в красно-черном белье, лежа на кровати. Сексуальный образ дополнили бархатные перчатки, чулки, туфли и красная помада.

Похудевшая Рианна снялась топлес для рекламы своего бельевого бренда

Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

"В этом сезоне мы будем плохими, а не милыми", - сообщила Рианна в подписи, напомнив также о 50% скидке.

Поклонники артистки позитивно оценили горячее фото: "Почему так горячо?", "Плохая девочка Рианна", "О боже, это так красиво", "Лучшее фото", "Королева", "Не останавливайся".

Похудевшая Рианна снялась топлес для рекламы своего бельевого брендаФото: Рианна (instagram.com/savagexfenty)

Отметим, что фанаты звезды не только ответили двумя миллионами лайков, но и попытались напомнить певице о музыке, ведь с релиза ее последнего альбома Anti прошло два года.

Напомним, ранее хакеры слили в сеть фото полностью обнаженной Рианны.

Мы писали о том, что Рианна в образе невесты позировала в нижнем белье. Звезда приняла участие в съемках рекламной кампании Savage x Fenty. Отметим, что певица стала амбассадором бренда и активно его продвигает.

Мы также сообщали, что Рианна устроила провокационный показ на Неделе моды в Нью-Йорке. Показ прошел в атмосфере джунглей, где модели дефилировали в роли тропических нимф и амазонок. Чтобы доказать, что ее бренд универсален и подойдет каждому, Рианна решила пригласить не только моделей первой величины – Джиджи и Беллу Хадид, но также и девушек с нестандартными фигурами, танцовщиц и беременных.

Видео: РБК-Украина
 

Новости Украины певецРианнафотосессия
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь