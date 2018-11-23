Похудевшая Рианна снялась топлес для рекламы своего бельевого бренда

Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

Таким образом певица объявила о скидках на продукцию

Знаменитая певица Рианна ярко сообщила о скидках на продукцию своей бельевой марки Savage x Fenty в честь Черной пятницы. На своей странице в Instagram артистка опубликовала весьма откровенный снимок.

На фото 30-летняя РиРи позирует топлес в красно-черном белье, лежа на кровати. Сексуальный образ дополнили бархатные перчатки, чулки, туфли и красная помада.

Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

"В этом сезоне мы будем плохими, а не милыми", - сообщила Рианна в подписи, напомнив также о 50% скидке.

Поклонники артистки позитивно оценили горячее фото: "Почему так горячо?", "Плохая девочка Рианна", "О боже, это так красиво", "Лучшее фото", "Королева", "Не останавливайся".

Фото: Рианна (instagram.com/savagexfenty)

Отметим, что фанаты звезды не только ответили двумя миллионами лайков, но и попытались напомнить певице о музыке, ведь с релиза ее последнего альбома Anti прошло два года.

Напомним, ранее хакеры слили в сеть фото полностью обнаженной Рианны.

Мы писали о том, что Рианна в образе невесты позировала в нижнем белье. Звезда приняла участие в съемках рекламной кампании Savage x Fenty. Отметим, что певица стала амбассадором бренда и активно его продвигает.

Мы также сообщали, что Рианна устроила провокационный показ на Неделе моды в Нью-Йорке. Показ прошел в атмосфере джунглей, где модели дефилировали в роли тропических нимф и амазонок. Чтобы доказать, что ее бренд универсален и подойдет каждому, Рианна решила пригласить не только моделей первой величины – Джиджи и Беллу Хадид, но также и девушек с нестандартными фигурами, танцовщиц и беременных.

Видео: РБК-Украина

