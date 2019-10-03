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Леся Никитюк в платье-пиджаке сверкнула бесконечными ногами на улочках Парижа

Lite » Мода 03.10.2019 - 12:33
Леся Никитюк в платье-пиджаке сверкнула бесконечными ногами на улочках Парижа
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая прилетела на показ украинского дизайнера в столицу Франции

Леся Никитюк старается посещать модные события и светские вечеринки. Она тщательно выбирает наряды для выходов в свет, которые выгодно подчеркивают ее стройную фигуру. Еще совсем недавно она восстанавливала силы после длительных съемок своего нового шоу тревел –шоу "Le Маршрутка" в родном Хмельницком в кругу родных и близки, и вот блистает в Париже на показе Андре Тана! Телеведущая прилетела во французскую столицу в компании подруг и успела прогуляться по городу и сделать несколько кадров возле местных достопримечательностей.

Леди Ле опубликовала фото в трендовом коротком черном платье-пиджаке оригинального кроя с одним рукавом и массивными золотыми пуговицами от Andre Tan. Она довершила образ колготками с рисунком, туфлями-лодочками и сумкой Chanel.

"LadyLe in Paris", - оставила она подпись под стильным кадром.

Леся Никитюк в платье-пиджаке сверкнула бесконечными ногами на улочках Парижа

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Первое, на что обратили внимание поклонники Леси, были ее бесконечные ноги. Они не удержались от комплиментов для теледивы.

  • Реально как кукла
  • Ноги - Ого, Леся –оооогооо
  • Длинноногая красотка
  • Красавица просто нет слов. Супер девушка
  • Шикарная
  • Похудела, класс
  • Пані, вам пасує Париж
  • Прекрасное фото
  • Вот это ноги
  • Красуня!

Скриншот комментариев

Также в разделе сториз Леди Ле показала кадры с показа Андре Тана, а также сняла видео в компании Оли Поляковой, которая тоже прибыла в Париж посмотреть дефиле от украинского дизайнера, с которым, к слову, выпустила совместную коллекцию.

Фото: Леся Никитюк в Париже (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся не упустила возможности погулять у Эйфелевой башни, а также устроила импровизированное дефиле по одной из парижских улиц.

"Вам не идет!" Леся Никитюк озадачила радикальным "изменением" внешности Фигура - бомба: Леся Никитюк покорила длиной спортивных ног в мини-платье
Новости Украины Леся Никитюк
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