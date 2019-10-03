Леся Никитюк в платье-пиджаке сверкнула бесконечными ногами на улочках Парижа

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая прилетела на показ украинского дизайнера в столицу Франции

Леся Никитюк старается посещать модные события и светские вечеринки. Она тщательно выбирает наряды для выходов в свет, которые выгодно подчеркивают ее стройную фигуру. Еще совсем недавно она восстанавливала силы после длительных съемок своего нового шоу тревел –шоу "Le Маршрутка" в родном Хмельницком в кругу родных и близки, и вот блистает в Париже на показе Андре Тана! Телеведущая прилетела во французскую столицу в компании подруг и успела прогуляться по городу и сделать несколько кадров возле местных достопримечательностей.

Леди Ле опубликовала фото в трендовом коротком черном платье-пиджаке оригинального кроя с одним рукавом и массивными золотыми пуговицами от Andre Tan. Она довершила образ колготками с рисунком, туфлями-лодочками и сумкой Chanel.

"LadyLe in Paris", - оставила она подпись под стильным кадром.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Первое, на что обратили внимание поклонники Леси, были ее бесконечные ноги. Они не удержались от комплиментов для теледивы.

Реально как кукла

Ноги - Ого, Леся –оооогооо

Длинноногая красотка

Красавица просто нет слов. Супер девушка

Шикарная

Похудела, класс

Пані, вам пасує Париж

Прекрасное фото

Вот это ноги

Красуня!

Скриншот комментариев

Также в разделе сториз Леди Ле показала кадры с показа Андре Тана, а также сняла видео в компании Оли Поляковой, которая тоже прибыла в Париж посмотреть дефиле от украинского дизайнера, с которым, к слову, выпустила совместную коллекцию.

Фото: Леся Никитюк в Париже (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся не упустила возможности погулять у Эйфелевой башни, а также устроила импровизированное дефиле по одной из парижских улиц.