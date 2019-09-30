"Куколка": Леся Никитюк похвасталась эффектным луком в кожаной мини-юбке

Эффектная телеведущая отправилась в Хмельницкий
Леся Никитюк балует своих поклонников, регулярно демонстрируя эффектные осенние образы. К примеру, она вызвала настоящий фурор в сети, поделившись горячим кадром с атмосферной фотосессии, на котором позирует толпес посреди поля. Впрочем, пикантные места она прикрыла наброшенным сверху пальто. На новом кадре ведущая также демонстрирует достоинства своей фигуры.
Леся примерила впечатляющий стильный лук - черную кожаную мини-юбку с заклепками и блестящую футболку с тигровым принтом. Завершают образ черная сумочка на цепочке и красиво уложенные локонами волосы. Одну руку артистка поднесла к лицу и загадочно смотрит в объектив.
"Хмельницький", - лаконично подписала фото Никитюк.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчикам очень понравился впечатляющий аутфит теледивы, о чем они поспешили сообщить в комментариях. Особенно многих впечатлила эффектная юбка Леси.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Ранее юморная Леся Никитюк показала свой "образ дня", при этом телеведущая позировала в... туалете.