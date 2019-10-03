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Леся Нікітюк в сукні-піджаку блиснула нескінченними ногами на вуличках Парижа

Lite » Мода 03.10.2019 - 12:33
Леся Нікітюк в сукні-піджаку блиснула нескінченними ногами на вуличках Парижа
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча прилетіла на показ українського дизайнера в столицю Франції

Леся Нікітюк намагається відвідувати модні події і світські вечірки. Вона ретельно вибирає вбрання для виходів у світ, які вигідно підкреслюють її струнку фігуру. Ще зовсім недавно вона відновлювала сили після тривалих зйомок свого нового шоу тревел –шоу "Le Маршрутка" в рідному Хмельницькому в колі рідних і близькі, і ось блищить в Парижі на показі Андре Тана! Телеведуча прилетіла у французьку столицю в компанії подруг і встигла прогулятися по місту і зробити кілька кадрів біля місцевих визначних пам'яток.

Леді Ле опублікувала фото в трендовій короткій чорній сукні-піджаку з одним рукавом оригінального крою і масивними золотими гудзиками від Andre Tan. Вона довершила образ колготками з малюнком, туфлями-човниками та сумкою Chanel.

"LadyLe in Paris", - залишила вона підпис під стильним кадром.

Леся Нікітюк в сукні-піджаку блиснула нескінченними ногами на вуличках Парижа

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Перше, на що звернули увагу шанувальники Лесі, були її нескінченні ноги. Вони не втрималися від компліментів для теледіви.

  • Реально як лялька
  • Ноги - Ого, Леся –оооогооо
  • Довгонога красуня
  • Красуня просто немає слів. Супер дівчина
  • Шикарна
  • Схудла, клас
  • Пані, вам пасує Париж
  • Прекрасне фото
  • Ось це ноги
  • Красуня!

Скріншот коментарів

Також в розділі сторіз Леді Ле показала кадри з показу Андре Тана, а також зняла відео в компанії Олі Полякової, яка теж прибула в Париж подивитися дефіле від українського дизайнера, з яким, до речі, випустила спільну колекцію.

Фото: Леся Нікітюк в Парижі (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся не упустила можливості погуляти біля Ейфелевої вежі, а також влаштувала імпровізоване дефіле по одній з паризьких вулиць.

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