"Настоящая я": полуобнаженная Леся Никитюк взволновала эффектным осенним фото

Ведущая позировала топлес среди полей
Любительница пошутить Леся Никитюк последнее время баловала своих поклонников забавными публикациями. К примеру, юморная телеведущая показала, как выглядит ее "утро с любимым", при этом роль возлюбленного исполнил любимый пес девушки Рафик. Однако новый кадр в Instagram артистки не на шутку взволновал подписчиков, ведь он получился очень откровенным.
На атмосферном осеннем снимке Леся запечатлена в поле. При этом на ведущей - лишь черные трусики! Впрочем, обнаженную грудь она все же прикрыла - надетым на одну руку пальто в бежевых тонах. Завершают эффектный кадр рассыпанные по плечам волосы и красивый макияж. В правой руке Никитюк держит колосок и пронзительно смотрит в объектив.
"Настоящая я", - написала телезвезда на английском языке, добавив хештег #осіньЛеся.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Взбудораженные подписчики поспешили оставить свои отзывы, буквально искупав Никитюк в комплиментах.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк показала свой "образ дня", при этом телеведущая позировала в... туалете.
Ранее Леся Никитюк показала роскошную грудь в белье. Телеведущая взбудоражила сеть пикантным селфи.