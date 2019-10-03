Фигура – супер! Оля Полякова в смелых нарядах блистает в Париже

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица посетила показ Андре Тана в столице Франции

Оля Полякова не только усиленно работает, но и умеет со вкусом отдыхать, а еще лучше, когда получается совмещать и то, и другое. Например, на недавний концерт во Львов она приехала в компании дочки и мужа – "королева ночи" успела насладится городом и выступить перед многочисленными поклонниками. Теперь же Оля прилетела в Париж специально на показ украинского дизайнера Андре Тана, который прошел 2 октября на 22-й Avenue de Messine - именно по этому адресу расположено Посольства Украины во Франции. Конечно же, "суперблондинка" не упустила возможности прогуляться по городу романтиков.

На странице в Instagram Оля опубликовала забавное фото, сделанное возле знаменитой скульптуры "каменного стража Парижа" - Человека слушающего. Эта достопримечательность расположена в парке Ле-Аль рядом с готическим храмом Сент-Эсташ.

Оля выбрала для прогулку стильный и удобный аутфит – трендовую кожаную куртку-косуху, джинсы-"варенки", вязаный свитер оверсайз с черно-желтым рисунком, удобные полуботинки и клетчатое кепи.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ну шо вы там?" - поинтересовалась она у подписчиков.

Поклонники Оли в первую очередь обратили внимание на ее расслабленный образ и стали обсуждать стрит-стайл лук певицы.

Классный прикид!

Красивое фото

Крутая

Оля, ты бомбовая!

Вау! Круто!

Сексі

Оля, Вы, как всегда безусловна и безупречна. Одним словом не опишешь, Умничка. Талант. Красота. Истинная женщина

Шикарная. И без яркого сценического мейкапа. Тут вообще лицо естественное и одно загляденье

Оля, вы крута

Прелесть. Фигура супер, тоже себе такую хочу

Скриншот комментариев

А вот уже для выхода в свет Оля выбрала оригинальное платье-мини из крупных перьев от Andre Tan, в котором появилась на показе дизайнера. Компанию ей составили Леся Никитюк и Катя Осадчая с Юрием Горбуновым. Певица дала интервью ведущей "Светской жизни" и дополнила свой смелый вечерний наряд розовым клатчем и изящными босоножками на шпильке, засветив бесконечные ноги.

Также по Парижу Оля прогуливалась в клетчатом платье-мини с эффектом букле. Она также прокатилась на велорикше.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ранее Катя Осадчая восхитила стильным выходом в Париже на показе Андре Тана.