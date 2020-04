В кожаном комбинезоне и на шпильках: 49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила идеальной фигурой в стильном образе

Наоми Кэмпбелл – одна из самых активных моделей, которая участвует в многочисленных акциях, показах и светских событиях. А во время карантина не прочь вспомнить самые значимые из них. Несколько часов назад она решила осветить еще одно мероприятие, на котором побывала ранее – трибьют-концерт в честь своего давнего друга, певца Принса. Шоу с участием мировых звезд Let's Go Crazy: The Grammy Salute To Prince приурочено к памятной дате – популярного исполнителя не стало 21-го апреля 2016-го года – и будет транслироваться сегоня ночью.

В своем микроблоге Наоми поделилась фото с ивента, поблагодарив за возможность стать частью такого действа. Модель выступила на сцене с речью. «Для меня было честью отдать дань уважения своему другу», – написала звезда, отметив также мастеров, создавших ее образ. И он, к слову, стоит отдельного внимания.

Образ Наоми для концерта (фото: instagram.com/naomi)

В этот раз обладательница свершенного тела и неувядающей внешности решила примерить нечто необычное. Модель выбрала для выхода черный кожаный комбинезон с откровенным декольте, облегающий по всей фигуре. Дополненный ажурными вставками, он выглядел сексуально и дерзко. Сверху Кэмпбелл надела белый, слегка расклешенный плащ длиной до колен. Завершили образ туфли на внушительных каблуках, а также несколько подвесок и крупные кольца. Макияж ей сделали достаточно яркий – тени с металлическим блеском, чувственные губы и четко очерченные скулы сделали образ культовой модели 90-х стильным и сияющим. Но изюминка его – прическа. Наоми примерила короткий парик с челкой. К слову, с похожей прической ходил одно время и сам певец.

Модель вновь восхитила сеть своим видом (фото: instagram.com/naomi)

Пост собрал массу лайков и приятных комментариев. Поклонники не устают удивляться, как замечательно выглядит модель, которая в мае будет праздновать 50-летний юбилей. Стоит отметить, что Наоми в последнее время стремится подчеркнуть свою молодость в личном микроблоге с помощью многочисленных селфи. На них звезда красуется практически без макияжа, так что упругая гладкая кожа без каких-либо изъянов и безупречный овал лица стали ее визитной карточкой.